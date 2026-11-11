713 Meter über dem Alltag: Eine kleine Auszeit vor der eigenen Haustür

Egal, ob der Blick aus dem Hotelzimmer oder aus dem Wellnessbereich, Natur ist hier allgegenwärtig. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass Ruhe einkehrt. Also heißt es für mich: Buch rausholen, zurücklehnen und für eine Weile in eine andere Welt eintauchen.



Dabei gehört auch das Wetter zum Erlebnis: Drinnen und draußen wechseln sich ab, die letzten warmen Sonnenstrahlen treffen auf die ersten Vorboten des Herbstes. Von meinem Zimmer aus fällt mein Blick auf die hoteleigene Skipiste. Noch ist sie grün. Ich stelle mir vor, wie der Hang schon bald in herbstlichem Rot und Gold erstrahlen wird und einige Monate später unter einer weißen Schneedecke verschwindet.



Einfach treiben lassen

Im Wellnessbereich gibt es keine To-do-Liste, die abgearbeitet werden muss. Stattdessen kann ich mich einfach treiben lassen. Ich schwimme ein paar Bahnen im Pool, mache es mir anschließend auf einer der gemütlichen Liegen im Ruheraum bequem und merke irgendwann, wie mir langsam die Augen zufallen.



Für einen klassischen Massagetermin war meine Buchung zu spontan. Ganz auf das Durchkneten verzichten musste ich dank einer Hydromassage trotzdem nicht und konnte mir so eine kleine Portion zusätzliche Entspannung holen.

Für heute bleibt das Handy stumm und der Alltag weit weg. Die schwierigste Entscheidung des Tages lautet schließlich nur noch: Sauna, noch eine Runde schwimmen oder mich einfach wieder auf eine Liege fallen lassen?



Die Ruhe und Entspannung liegt hier nicht nur in der Luft, sondern spiegelt sich auch in den Menschen wider. Bei den Gästen, denen anzusehen ist, dass sie gerade Urlaub haben, genauso wie bei den Mitarbeitenden: Immer ein Lächeln auf den Lippen, für einen Witz zu haben und offen für ein Gespräch. Eine Atmosphäre, in der ich mich schnell wohl fühle und die dazu führt, dass ich unbedingt nochmal wiederkommen möchte.



Genuss gehört zur Auszeit

Die kleine Auszeit beginnt mit einem Glas Prosecco zur Begrüßung. Mittags wartet ein Snackbuffet, bei dem mich eine heiße Suppe von innen wärmt. Ich probiere mich durch verschiedene Kuchensorten und tanke Kraft für die zweite Tageshälfte.



Am Abend darf es dann etwas ausgiebiger sein. Nach einem Tag zwischen Pool, Ruheraum und Sauna schmeckt das Abendessen schließlich gleich doppelt gut. Und auch am nächsten Morgen bleibt der Alltag noch ein wenig auf Abstand, erst einmal in Ruhe frühstücken, statt schon beim ersten Kaffee an die Aufgaben des Tages zu denken.



Es braucht nicht immer eine lange Reise, um neue Kraft zu tanken. Manchmal reicht schon eine Nacht in einem Hotel im Sauerland, um eine Weile auf Pause zu drücken.

Vielleicht liegt genau darin der Reiz einer solchen Auszeit: Sie braucht weder große Planung noch eine lange Anreise.