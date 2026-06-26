713 Meter über dem Alltag

Warum das Hotel Rimberg für viele Gäste weit mehr ist als ein Wellnesshotel – nämlich ein echter Rückzugsort.



Es gibt Häuser, die bieten schöne Zimmer. Andere bieten gutes Essen oder Wellness. Der Rimberg bietet etwas, das selten geworden ist: innere Ruhe. Seit Jahrzehnten zieht das traditionsreiche Hotel Menschen an, die Abstand suchen und dabei oft näher bei sich selbst ankommen.Manchmal sind es keine großen Reisen, die Menschen verändern. Manchmal reicht ein Ort. Ein weiter Blick. Ein stiller Morgen. Das Geräusch von Wind in den Fichten. Und das Gefühl, plötzlich wieder bei sich selbst anzukommen.



Wer die letzten Kurven hinauf zum Hotel Rimberg fährt, merkt schnell: Hier oben ticken die Uhren anders. Auf über 700 Metern Höhe, zwischen Bad Fredeburg, Gellinghausen und den Wäldern der Hunau, scheint das Sauerland plötzlich leiser zu werden. Kein Verkehrslärm. Kein hektisches Müssen. Stattdessen Weite, Wald und diese besondere Ruhe, die man nicht erklären kann – sondern erleben muss. „714 Meter über dem Alltag“, dieser Satz ist auf dem Rimberg keine Werbezeile. Er ist ein Gefühl.

Quelle: Hotel Rimberg

Lübke war gerne hier

Das traditionsreiche Haus blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Bereits im 19. Jahrhundert entstand hier oben eine erste Gastwirtschaft. Später entwickelte sich daraus eines der bekanntesten Hotelhäuser des Sauerlandes. Selbst Bundespräsident Heinrich Lübke verbrachte hier regelmäßig seinen Urlaub. Heute wird das Hotel von der Familie Schnieder geführt – mit viel Gespür dafür, die besondere Atmosphäre dieses Ortes zu bewahren. Nicht laut. Nicht künstlich luxuriös. Sondern angenehm zurückhaltend. Sauerländisch eben.



Wer durch das Haus geht, spürt schnell diese Mischung aus Tradition und modernem Wohlgefühl. Viel Holz. Naturstein. Große Fensterfronten. Räume mit Aussicht. Und immer wieder der Blick hinaus auf Wälder, Wiesen und Himmel. Besonders eindrucksvoll ist der Wellnessbereich mit Naturteich, mehreren Saunen, Ruheräumen und Schwimmbad. Aber selbst dort geht es nicht um Event-Wellness oder künstliche Inszenierungen. Der Rimberg setzt auf etwas, das selten geworden ist: echte Entschleunigung.

Quelle: Hotel Rimberg

Entschleunigung und Weitsicht

„Hier oben schläft man anders“, erzählt ein Gast aus Münster, der seit Jahren regelmäßig auf den Rimberg kommt. „Nicht tiefer. Sondern ruhiger. Man wacht morgens auf und hat das Gefühl, jemand hätte innerlich den Lärm ausgeschaltet.“



Eine Besucherin aus Düsseldorf beschreibt ihren Aufenthalt so:

„Der Rimberg ist kein Hotel, das beeindrucken will. Genau deshalb beeindruckt er.“



Und ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet sagt lachend beim Frühstück:

„Eigentlich möchten wir gar nicht weitererzählen, wie schön es hier ist.“

Quelle: Hotel Rimberg

Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis dieses Hauses. Der Rimberg drängt sich nicht auf. Er muss nichts beweisen. Er funktioniert durch Atmosphäre. Durch Herzlichkeit. Durch die besondere Lage mitten in der Natur und durch Menschen. Dazu gehört auch die Küche, die Regionalität nicht als Modewort versteht, sondern selbstverständlich lebt. Viele Zutaten stammen aus der Region. Sauerländer Bodenständigkeit trifft hier auf feine Leichtigkeit.



Wer möchte, kann direkt vom Hotel aus loswandern. Wege führen durch Wälder, über Höhen und hinein in die stille Landschaft rund um den Rimberg. Im Winter verwandelt sich die Gegend in eine ruhige Schneewelt. Im Sommer sitzt man auf der Terrasse und schaut in die Weite des Landes. Und manchmal passiert dabei etwas Seltenes: Man schaut minutenlang einfach nur still vor sich hin. Vielleicht ist genau das heute wahrer Luxus. Nicht schneller. Nicht größer. Nicht lauter. Sondern Ruhe. Und das gute Gefühl, für ein paar Tage weit weg zu sein, obwohl man mitten im Sauerland geblieben ist.



Das Hotel Rimberg ist deshalb weit mehr als ein Wellnesshotel. Es ist ein Rückzugsort. Ein Kraftort. Einer jener seltenen Plätze, an denen Körper und Gedanken wieder langsam werden dürfen. Oder, wie ein älterer Stammgast beim Abschied sagte: „Man fährt vom Rimberg nie gestresst nach Hause. Eigentlich fährt immer ein Stück Ruhe mit.“



Hotel Rimberg

Rimberg 1

57392 Schmallenberg

Tel: +49 2974 – 777 0

Fax: +49 2974 – 777 90

E-Mail: info@hotel-rimberg.de

www.hotel-rimberg.de