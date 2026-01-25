Magazin für die Sauerländer Lebensart

69.000 Euro für die Zukunft des Sauerlands – Volksbank zeichnet starke Vereinsprojekte aus

Von der Volksbank Sauerland wurden im Rahmen ihrer Zukunftsoffensive 2025 insgesamt 69.000 Euro feierlich an Vereine für nachhaltige Projekte gespendet, was für ein starkes Signal für das Ehrenamt im Sauerland bedeutet.

25. Januar 2026 | 2 Minuten Lesezeit
Volksbank Zukunftsoffensive

Quelle: Volksbank Sauerland

Wenn Sauerländer Vereine gemeinsam etwas anpacken, dann wird daraus meistens etwas Gutes – manchmal sogar Zukunft. Das zeigte sich jetzt eindrucksvoll im Hennedamm-Hotel in Meschede, wo die Volksbank Sauerland ihre Zukunftsoffensive 2025 feierlich abschloss und Bilanz zog: 69.000 Euro fließen in nachhaltige Projekte von Vereinen aus der ganzen Region. Mehr als ursprünglich geplant – und ein starkes Signal für das Ehrenamt im Sauerland.

Von Anfang an sei die Resonanz riesig gewesen, berichtete Vorstand Bernd Griese. Zahlreiche Vereine hätten Ideen eingereicht, wie sie Energie sparen, nachhaltig umbauen oder ihre Infrastruktur fit für die kommenden Jahre machen wollen. „Diese Vielfalt an Projekten hat uns beeindruckt“, sagte Griese. Deshalb erhöhte die Volksbank kurzerhand den Fördertopf von 60.000 auf 69.000 Euro – ein Plus, das vielen Vereinen neue Möglichkeiten eröffnet.

Stellvertretend wurden zwei Zukunftsmacher vorgestellt: Der Schützenverein Rahrbach-Kruberg modernisiert seine Schützenhalle umfassend – von Dämmung bis LED-Technik. Der Ski-Club Sundern setzt ebenfalls auf nachhaltige Erneuerung und saniert sein Vereinsheim energetisch. Projekte, die zeigen, worum es der Volksbank geht: Investitionen, die Umwelt und Vereinskasse langfristig entlasten.

Höhepunkt des Abends: die Übergabe des großen symbolischen Schecks über die 69.000 Euro. Vorstand Dr. Florian Müller betonte die Bedeutung der Vereinslandschaft: „Vereine sind das Herz unserer Region. Sie fördern Gemeinschaft, Zusammenhalt und Lebensfreude – Werte, die unbezahlbar sind.“

Nach dem offiziellen Teil wurde gemeinsam gegessen, diskutiert, gelacht – so, wie man es im Sauerland eben macht: bodenständig, miteinander, zuversichtlich.

Insgesamt profitieren 16 Vereine von der Zukunftsoffensive – vom Musikverein über Schützenbruderschaften bis hin zu Sport- und Wandervereinen. Oder, wie Erich Kästner es sagt, und wie Griese es zitierte: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Im Sauerland wird’s getan – und die Volksbank Sauerland hilft dabei. (hh)

Folgende Vereine profitieren von der Zukunftsoffensive 2025
Förderverein Pfadfinder Neheim
Ski-Club Sundern e.V.
Sauerländer Tennisklub Arnsberg 1907 e.V.
St. Josefs Schützenbruderschaft Heinrichsthal-Wehrstapel e.V.
Schützenbruderschaft St. Sebastian 1820 e.V. Hagen
TuS 1892 Nuttlar e.V.
Musikverein Hagen e.V.
SV Rahrbachtal
Freizeitzentrum Saalhausen e.V.
VFL Fleckenberg 1930 e.V.
TuS Lenhausen
Sauerländischer Gebirgsverein Abteilung Attendorn 1890 e.V.
TSV Saalhausen 1910 e.V.
Zucht-, Reit- und Fahrverein Schwartmecke und Umgebung e.V.
Schützenverein Rahrbach-Kruberg e.V.
TuS Halberbracht 1924 e.V.

