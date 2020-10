6750 Rotary-Adventskalender gedruckt, 2.500 kommen noch in den Straßenverkauf Sponsoren halfen – trotz Corona

Mit einer Rekordanzahl von über 150 hochwertigen Preisen kommt der Benefiz-Adventskalender 2020 des Rotary-Clubs Erwitte-Hellweg jetzt auf den Markt. Wieder wurden 6.750 Exemplare produziert, aber nur noch 2.500 Stück kommen jetzt, im Oktober und im November, in den Straßenverkauf, wie Präsident Peter Graewe-Wöstemeier mitteilte. Verkauft wird an Standorten in Erwitte, Lippstadt , Soest , Geseke und Warstein.

Bei etlichen Firmen, Arztpraxen und Anwaltskanzleien im Kreis Soest hat sich der Rotary – Adventskalender als attraktives Geschenk für die eigene Belegschaft bewährt. Viele, die in den vergangenen Jahren zwischen 30 und 100 Stück (oder mehr) auf einen Schwung gekauft haben, haben jetzt schon fest vorbestellt. Jeder Kalender kostet nach wie vor nur 5 Euro; der Erlös kommt unter dem Motto „Kinder auf Kurs“ wohltätigen Zwecken in der Region zu. Das diesjährige Motiv wurde von Sonja Otte aus Lippstadt-Esbeck gestaltet. Sonja Otte ist Hobbymalerin „aus Lust und Leidenschaft“ und hat das Bild für Rotary kostenlos angefertigt.

Graewe-Wöstemeier bedankte sich mit Blick auf Corona ausdrücklich bei den Sponsoren. „Unser Kalender ist immer nur so attraktiv, wie die Sponsoren das zulassen. Unsere diesjährige Edition steht den Ausgaben der Vorjahre in nichts nach. Das zeigt, dass wir hier in der Region eine robuste mittelständische Wirtschaft haben, die auch jetzt noch hochwertige Preise zur Verfügung stellen kann.“

Angeboten wird der 2020er Kalender über die bekannten Verkaufsstellen in Lippstadt, Soest, Geseke, Erwitte, Rüthen und Warstein. Zusätzlich werden in besonderen Aktionen Kalender verkauft. Der Kalender erscheint mittlerweile im 13.Jahr. Verkaufsstart ist am 31. Oktober in Soest bei Möbel Wiemer. Dort wird an diesem Samstag eine limitierte Auflage von 150 Exemplaren in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr verkauft.

„In diesem Jahr winken über 150 attraktive Preise. Somit gewinnt etwa jeder 45-te Kalender“, erläutert Rotary-Kalender-Projektgruppenkoordinator Thomas Jöllenbeck. Im vergangenen Jahr wurde ein Reinerlös von rund 25.000 € erzielt, der im Laufe des Jahres 2020 an Projekte und Institutionen in Lippstadt, Warstein, Erwitte, Geseke, Rüthen und Soest übergeben. Immer ging es dabei um die Belange von Kindern.

Weitere Spendenübergaben folgen in den kommenden Tagen.

Unter den Gewinnen befinden sich unter anderem eine hochwertige Damenarmbanduhr (Juwelier Jasper), Ballonfahrten von unterschiedlichen Sponsoren, Wellnessangebote und Wertgutscheine für Fahrräder. Roland Brehler, der vor 13 Jahren die Adventskalender-Aktion ins Rollen brachte, sagt: „Jeder Preis hat einen Mindestwert von 100 €. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Besonders freuen wir uns über viele neu hinzu gewonnen Sponsoren.“

Das Prinzip des Rotary Kalenders: Die Kalender sind fortlaufend nummeriert. Hinter jedem Kläppchen (1 – 24) befinden sich sechs bis acht unterschiedliche Sponsoren – Logos mit dem Hinweis auf die Art des Gutscheins. Täglich werden 6 – 8 unter notarieller Aufsicht gezogene Losnummern über die Medien und über die Internet–Seite http://www.rc-erwitte-hellweg.de/

bekannt gegeben. Wer den entsprechend nummerierten Kalender besitzt, kann sich bei der Sparkassenhauptstelle in Lippstadt, Spielplatzstr. gegen Vorlage des Gewinnkalenders den Gutschein abholen, um ihn einlösen zu können. Jeder Kalender kann nur 1 x gewinnen. Ausführliche Hinweise über die Gewinnaktion befinden sich auf der Rückseite des Kalenders.

Verkaufsstellen in Warstein: Sparkasse (Hauptstr.), Sparkasse Belecke, EDEKA Dumke; Euronics Eickhoff (Belecke)