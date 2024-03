65.000 Euro für die Bürgerstiftung Sundern von der Volksbank Sauerland

Foto (vlnr): Michael Reitz, Maria Salingré, Elisabeth Appelhans, Dr. Florian Müller und Matthias Ostrop

Die Vorstände der Volksbank Sauerland eG, Michael Reitz und Dr. Florian Müller, haben der Bürgerstiftung Sundern, in Person des Vorsitzenden Matthias Ostrop sowie den Vorstandsmitgliedern Elisabeth Appelhans und Maria Salingré eine Zustiftung in Höhe von 65.000, – EUR übergeben. Damit ist der Weg der Volksbank, die Bürgerstif-tungen im Geschäftsgebiet (NordWest) anhand der Mitgliederzahlen aus dem Jahr 2019 zu unterstützen, beendet. Nach den Bürgerstiftungen Arnsberg, Meschede und Olsberg freuen sich nun die Sunderner über die großzügige Zuwendung.

Matthias Ostrop sagt: „Mit dieser Stärkung unseres Stiftungskapitals wird es uns zukünftig noch besser gelingen in und für Sundern gemeinnützige Projekte umsetzen zu können.“ Herr Michael Reitz wird bei nächster Gelegenheit dann auch als Kandidat für den Stiftungsrat nominiert und stünde im Falle der Wahl dem Gremium somit langfristig zur Verfügung.

Antritt der Volksbank Sauerland eG:

Die Bürgerstiftungen leisten sehr zielgerichtet auf individuelle Handlungsfelder vor Ort einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls. Diese regionale Selbsthilfe hat in der Zeit nach Corona noch einmal an Bedeutung gewonnen“ sagt Dr. Müller. „Das Motto unserer Bank lautet -In der Region, Für die Region-. Aus diesem Antritt heraus möchten wir die Bürgerstiftungen in unserem Geschäftsgebiet mit unserer Zustifung unterstützen und ein Teil davon werden und so für die Stadt Sundern einen weite-ren Beitrag leisten und somit Mehrwert bieten können.“ ergänzt ihn Michael Reitz. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Sundern freuen wir uns darauf, Projekte auf längere Sicht zu unterstützen. Alternativ sind aber auch jährlich wechselnde oder komplett neue, spannende Projekte denkbar. „Hier wird es bestimmt Ideen aus dem Stiftungsvorstand geben“ sind sich die Volksbank-Vorstände sicher.