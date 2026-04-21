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600 Euro fürs Gewaltschutzzentrum gesammelt

Die Mitsing-Veranstaltungen „Starke Frauen – starke Stimmen“ haben das Ziel, einen schönen und unbeschwerten Abend miteinander zu verbringen. Gleichzeitig engagieren sich die Teilnehmenden dafür, Frauen vor Gewalt zu schützen, indem sie für das Gewaltschutzzentrum in Soest spenden.

21. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Alexa Krause

Nächster Termin für Mitsing-Party „Starke Frauen – starke Stimmen“ steht fest

Die Mitsing-Veranstaltungen „Starke Frauen – starke Stimmen“ haben das Ziel, einen schönen und unbeschwerten Abend miteinander zu verbringen. Gleichzeitig engagieren sich die Teilnehmenden dafür, Frauen vor Gewalt zu schützen, indem sie für das Gewaltschutzzentrum in Soest spenden. Bei der letzten Veranstaltung im März sind 600 Euro zusammengekommen.

„Aufgrund des begrenzten Platzes im Seminarraum des Familienzentrums Hirschberg konnte nur eine geringere Anzahl Frauen teilnehmen. Angesichts dessen ist die Spendenhöhe umso positiver zu bewerten. Wir bedanken uns herzlich sowohl für die Teilnahme als auch für die Spenden“, betont Mit-Organisatorin Uta Cruse aus Allagen.

Auch der Termin für das nächste Mitsing-Event steht schon fest: Es wird am Freitag, 27. November, ab 19 Uhr im Speiseraum der Schützenhalle Niederbergheim stattfinden. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich unter dem Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1025022.

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