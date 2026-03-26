60 Jahre Städtepartnerschaft Meschede und Le Puy: Une amitie`solide – Eine feste Freundschaft

Zum Start in die Jubiläumswoche wurden die Gäste in der Aula der Schule freundschaftlich mit einem gemeinsamen Frühstück empfangen. Die französischen Schüler und Komiteemitglieder waren in Gastfamilien untergebracht, um ihre Sprachkenntnisse auf beiden Seiten zu vertiefen und den Alltag gemeinsam zu erleben.

Dieses Jahr waren der Schüleraustausch und der Besuch der französischen Delegation eng miteinander verknüpft. Einige Programmpunkte fanden gemeinsam statt. Die Schule stellte für die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Das Partnerschaftskomitee der Stadt Meschede bot seinen Gästen ebenfalls viele Highlights. Die offizielle Begrüßung erfolgte in der Stadthalle Meschede. Bürgermeister Christoph Weber und die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Dorothee Schlinkert, hießen die Gäste aus Frankreich herzlich willkommen. Die Delegation aus Le-Puy-en-Velay brachte den Meschedern als Geschenk eine Rotbuche, die inzwischen ihren Platz im Hennepark fand, sowie eine Festschrift anlässlich des Jubiläums mit.

Gemeinsame Ausflüge und Konzert-Highlight

Das bunte Programm enthielt Ausflüge in Meschede und die Umgebung. Eine Stadtführung durch die Mescheder Innenstadt stieß bei den Gästen auf reges Interesse. Um kulturelle und französische Sehenswürdigkeiten zu besuchen, fanden Fahrten nach Münster und Soest statt. Das gemeinsame Erleben, der Austausch und die Begegnungen standen im Vordergrund. Ein besonderes Highlight war das Hip-Hop-Konzert der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Band Zweierpasch. Zunächst kam die Band in das Gymnasium der Stadt Meschede, um mit den deutschen und französischen Schülern gemeinsam zu arbeiten und zu performen.

Quelle: Kreis- und Hochschulstadt Meschede Gemeinschaft lässt Freundschaften wachsen: Für die Schülerinnen und Schüler aus Meschede und Le Puy gab es zahlreiche gemeinsame Programmpunkte.

Abends erfolgte der große Auftritt in der Stadthalle Meschede. Zweierpasch zeigte ein gelungenes und mitreißendes Programm. Die deutsch-französischen Lyrics sendeten auf ihre ganz eigene Weise eine starke Message für Frieden und Toleranz. Höhepunkt des Konzerts war der gemeinsame Auftritt mit den Schülerinnen und Schülern aus Meschede und Le Puy. Sie konnten ihre poetischen, politischen und zweisprachigen Zeilen performen. Die Botschaft war klar: Miteinander gegen Hass und Rassismus – für Freundschaft ohne Grenzen.

Quelle: Kreis- und Hochschulstadt Meschede Höhepunkt des Konzerts mit Zweierpasch war der gemeinsame Auftritt mit den Schülerinnen und Schülern aus Meschede und Le Puy.

Austausch und gelebte Verständigung

Anschließend war noch Zeit für einen ausführlichen Austausch der Komiteemitglieder und der Gastfamilien. Gesprochen wurde in Deutsch, Französisch, Englisch und auch schon mal „mit Händen und Füßen“. Am letzten Tag wurde nach einem Besuch des Wochenmarktes in Meschede das Bergwerk in Ramsbeck besichtigt. Das Ende der Jubiläumswoche wurde mit einem gemeinsamen Abschiedsessen in der Schule gefeiert. Dort präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Projektergebnisse zum Thema „Musik verbindet“. Es wurde gemeinsam gegessen, getrunken und gelacht. Ein Geburtstagskuchen wurde vom Bürgermeister und der Vorsitzenden des französischen Komitees, Huguette Portal, gemeinsam angeschnitten. Die gemeinsame Zeit verging viel zu schnell und stand ganz im Zeichen der Musik und der festen freundschaftlichen Verbindung unserer Städte.

Das 60-jährige Bestehen der Städtefreundschaft zeigte erneut, dass die Freundschaft nicht nur auf dem Papier besteht, sie wird gelebt. Die Schülerinnen und Schüler, die Gastfamilien, die Komiteemitglieder halten die Partnerschaft lebendig. Einige Mitglieder der beiden Komitees arbeiten bereits seit Jahrzehnten zusammen. Inzwischen gibt es Verbindungen zwischen deutschen und französischen Familien über Generationen hinweg. So hinterlässt diese Woche bei allen das gute Gefühl, dass Freundschaft ohne Grenzen die Ressource für Frieden und Toleranz ist.