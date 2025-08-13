60 Jahre Reitverein Schwartmecke

Wer im Sauerland über Pferdesport spricht, kommt an Schwartmecke nicht vorbei. Idyllisch zwischen den Höhen des Schmallenberger Sauerlandes gelegen, ist der Reitverein Schwartmecke e.V. seit nunmehr 60 Jahren ein fester Bestandteil des regionalen Vereinslebens – und weit über die Ortsgrenzen hinaus für seine Reitkunst, seine Veranstaltungen und seine Nachwuchsarbeit bekannt.

Quelle: privat: Schwartmecke

Gegründet im Jahr 1965 von einer kleinen, aber engagierten Gruppe Pferdefreunde, war der Reitverein von Anfang an mehr als nur ein Zusammenschluss Gleichgesinnter. Es war eine Herzensangelegenheit – mit dem Ziel, Reitsport und Pferdekultur in der Region zu fördern, ohne den Bezug zur Natur und zum Miteinander zu verlieren.

Heute, sechs Jahrzehnte später, steht der Verein nicht nur für sportliche Leistungen, sondern vor allem für Gemeinschaft, Verantwortung und traditionsbewusste Moderne. Reitunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Voltigiergruppen, Ferienfreizeiten und Turniere: In Schwartmecke wird Pferdesport gelebt – mit hohem Anspruch, aber immer mit einem offenen Stalltor für Neugierige.

Quelle: privat: Schwartmecke

Das Herzstück des Vereins ist der Reitplatz am Waldrand – ein Ort, der schon viele Reitturniere, Reitertage und unzählige Stunden Stallarbeit gesehen hat. Hier spürt man: Das ist kein exklusiver Club, sondern eine lebendige Gemeinschaft, in der jede helfende Hand zählt – ob beim Heuballenstapeln, Kuchenbacken oder Putzen vor dem großen Auftritt.

Dass der Reitverein auch sportlich einiges zu bieten hat, beweisen zahlreiche Platzierungen bei regionalen und überregionalen Turnieren. Doch was besonders beeindruckt, ist die konsequente Nachwuchsarbeit. Kinder lernen hier nicht nur das Reiten, sondern auch Verantwortung, Respekt und Geduld – Werte, die im Umgang mit Pferden ebenso wichtig sind wie im Leben.

Zum 60-jährigen Jubiläum bieten die Schwartmecker Reitertage am Wochenende, 16. und 17. August eine große Feier – mit Reitvorführungen, buntem Rahmenprogramm, Musik und natürlich vielen Zwei- und Vierbeinern. Es soll ein Fest für alle werden: Ehemalige, Aktive, Freunde, Familien – und alle, die den Reitverein Schwartmecke über die Jahre begleitet haben.

Denn eines ist sicher: Die Liebe zu Pferden, zur Natur und zur Gemeinschaft – die ist hier seit 1965 ungebrochen.