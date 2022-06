6 Tipps, wie Sie im Sauerland bei sonnigem Wetter einen kühlen Kopf bewahren

Das Sauerland steht für schöne Landschaften, Wanderwege und viel Erlebnis. Unsere Region ist nicht immer absolut sonnenverwöhnt, aber wenn der Sommer sich dann mal von seiner besten Seite präsentiert, wird es schnell richtig warm.

In den eigenen vier Wänden schützen wir uns beispielsweise mit einer UV-Fensterfolie von Folien365.de. Inzwischen sind auch manche Ferienwohnungen entsprechend ausgestattet. Aber wie sieht es im Freien aus?

Damit Sie bei Ihrem nächsten Trip durchs Sauerland gut geschützt sind, haben wir einige Tipps vorbereitet, die Ihnen garantiert behilflich sein werden.

Sauerland im Sommer: Deshalb ist es so beliebt!

Das Sauerland ist eine beliebte Urlaubsregion in Deutschland, die vor allem für ihre schönen Landschaften und aktiven Freizeitmöglichkeiten bekannt ist. In den Bergen des Sauerlandes gibt es zahlreiche Rad- und Wanderwege, die in einer wunderschönen Naturlandschaft verlaufen. Im Winter wird hier Ski gefahren und im Sommer kann man die schönen Wälder und Wege genießen.

Ein weiterer Grund, warum das Sauerland ein beliebtes Urlaubsziel ist, sind die vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die es in der Region und Umgebung zu entdecken gibt. Zu den bekanntesten gehören der Wildpark Fort Fun, der Movie Park Germany sowie die historische Altstadt von Olsberg. Auch die idyllischen Orte Arnsberg und Meschede sind einen Besuch wert.

Insgesamt bietet das Sauerland also alles, was man für einen gelungenen Urlaub braucht – schöne Landschaften, interessante Sehenswürdigkeiten und viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. In den Wäldern kann man zudem meist recht kühle Wege nutzen, die nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Um sich abzukühlen kann man im Sauerland eines der vielen Freibäder aufsuchen, in denen Touristen und Einheimische sich gleichermaßen gerne erfrischen, wenn die Sonne mal wieder richtig knallt. Doch es gibt auch ein paar Tipps, die allgemein gelten, wenn Sie im Sauerland oder anderswo der Sonne trotzen möchten.

Wie können Sie sich vor der Sonne schützen?

Die Sonne ist einer der wichtigsten Faktoren für unsere Gesundheit. Sie sorgt dafür, dass wir Vitamin D produzieren und hilft unserem Körper, Kalzium aufzunehmen. Allerdings kann die Sonne auch schädlich sein, wenn wir uns ihr zu lange oder ohne Schutz aussetzen. Zu viel Sonne kann zu Hautkrebs führen und unsere Haut schneller altern lassen. Es ist also wichtig, sich vor der Sonne zu schützen. Hier sind einige Tipps, wie Sie sich im Sauerland vor der Sonne schützen können.

Der richtige Schutz für die Augen!

Sonnenbrillen sind nicht nur ein modisches Accessoire, sie schützen auch die Augen vor den gefährlichen UV-Strahlen der Sonne. UV-Strahlung kann zu Augenschäden wie grauer Star führen. Daher ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl Ihrer Sonnenbrille darauf achten, dass sie einen UV-Schutz von mindestens 400 hat.

Ohne die richtige Sonnencreme geht es nicht

Als Nächstes sollten Sie sich über die richtige Sonnencreme informieren. Denn nicht jede Sonnencreme ist gleich gut. Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Sonnencreme auf ein Mittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Dieser sollte mindestens SPF 30 betragen. Außerdem ist es wichtig, dass die Sonnencreme wasserfest ist. So bleibt sie auch beim Schwitzen oder Baden in den Wellen des Meeres auf Ihrer Haut und bietet Ihnen den gewünschten Schutz.

Kleidung, die Schutz bietet

Die richtige Kleidung ist beim Sonnenschutz entscheidend. Denn je nach Stoff und Farbe können Kleidungsstücke die UV-Strahlung unterschiedlich stark absorbieren. Schwarze Kleidung sollte dabei am besten vermieden werden, da sie die UV-Strahlen besonders stark absorbieren kann. Besser geeignet sind hell gefärbte oder weiße Stoffe.

Auch Stoffe mit einem hohen Polyesteranteil sind zu empfehlen, da sie die Haut atmen lassen. Doch auch die Art der Kleidung ist entscheidend. So sollten enge Kleider am besten vermieden werden, da sie die Haut nicht atmen lassen. Besser geeignet sind luftige Kleider oder Hosen. Auch ein Hut schützt den Kopf vor der Sonne und ist somit eine gute Ergänzung zur Kleidung.

Der Schatten bringt Gefahr

Es ist wirklich wichtig, sich vor der Sonne zu schützen, auch wenn man sich im Schatten aufhält. Durch die Spiegelung des Lichts beispielsweise im Wasser kann es nämlich auch hier zu einem Sonnenbrand kommen. Also tragen Sie immer eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auf, auch wenn Sie im Schatten sind!

Die Sonne meiden, wenn sie am schlimmsten brennt

Wenn Sie sich gegen die Sonne schützen wollen, sollten Sie nicht zu lange in der prallen Mittagssonne bleiben. Am stärksten scheint sie zwischen 11 und 15 Uhr. Die beste Zeit für Outdoor-Aktivitäten ist früh am Morgen oder spät am Nachmittag, wenn die Sonne nicht so hoch am Himmel steht und die UV-Strahlen nicht so intensiv sind.

Trinken Sie viel Wasser

Vielleicht haben Sie es ja schon einmal gehört: Trinken Sie viel Wasser, wenn Sie sich in der prallen Sonne aufhalten. Das ist kein Mythos, tatsächlich hilft es Ihnen, sich vor Sonnenbrand und Dehydrierung zu schützen. Achten Sie darauf, mindestens zwei Liter Wasser pro Tag, besser 3 Liter zu trinken, wenn die Temperaturen steigen. Und wenn Sie viel schwitzen oder Sport treiben, sollten Sie noch mehr trinken.

Welche Sonnencreme ist die beste für mich?

Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, da die beste Sonnencreme für eine Person oft von ihrer Hautfarbe, ihrem Hauttyp und anderen Faktoren abhängt. Allerdings gibt es einige allgemeine Tipps, die bei der Auswahl der richtigen Sonnencreme helfen können. Zunächst sollte man sich für eine Sonnencreme entscheiden, die sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen blockiert.

UVB-Strahlen sind die Hauptursache für Sonnenbrand, während UVA-Strahlen die Haut altern und geschädigt erscheinen lassen. Daher ist es wichtig, dass die Sonnencreme sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen effektiv blockiert. Zweitens sollte man sich für eine Sonnencreme entscheiden, die mindestens SPF 30 enthält. SPF ist die Abkürzung für „sun protection factor“ und gibt an, wie effektiv eine Sonnencreme vor UVB-Strahlen schützt.

Eine Sonnencreme mit SPF 30 blockiert etwa 97 % der UVB-Strahlen, während eine Sonnencreme mit SPF 50 etwa 98 % der UVB-Strahlen blockiert. Drittens sollte man sich für eine Sonnencreme entscheiden, die wasserfest ist. Dies ist besonders wichtig, wenn man viel schwitzt oder viel Zeit im Wasser verbringt. So halten diese auch beim Schwitzen oder im Wasser besser an der Haut und bieten einen besseren Schutz vor den schädlichen UV-Strahlen.

Fazit – ein Ausflug im Sauerland muss nicht im Sonnenbrand enden!

Vorbeugen ist die beste Methode, um Sonnenbrand im Sauerland zu vermeiden. Dennoch kann es trotz aller Vorsicht zu einem Sonnenbrand kommen. In diesem Fall sollten Sie die betroffenen Hautstellen mit kühlenden Umschlägen oder Lotionen behandeln. Wenn Sie starke Schmerzen haben, können Sie auch ein schmerzlinderndes Mittel einnehmen. Falls Sie an einem Sonnenstich leiden, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Denn dieser kann mit einem speziellen Mittel die Beschwerden lindern.