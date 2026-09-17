6 Millionen Euro Förderung bringen Sportprojekt in Herdringen entscheidend voran

Mit der Aushändigung des finalen Förderbescheids an die Stadt Arnsberg können die geplanten Maßnahmen nun Fahrt aufnehmen. Mit den Abbrucharbeiten wurde bereits begonnen.

Abbrucharbeiten haben begonnen

Am ehemaligen Lehrschwimmbecken im Stadtteil Herdringen sind die Arbeiten zum Rückbau in vollem Gange. Geplant ist, den Rückbau bis Mitte Oktober zu vollenden und dabei auch die hinter dem Gebäude befindlichen Garagen zu entfernen.

An gleicher Stelle neu

Das Lehrschwimmbecken und die Turnhalle in Herdringen werden an gleicher Stelle neu errichtet. Schulkinder und Vereine können sich freuen: Es entsteht ein Lehrschwimmbecken auf Grundlage modernsten Standards. Auch die neue Sporthalle wird modern gestaltet und steht nach der Fertigstellung als so genannte Einfeld-Turnhalle für den Schul- und Vereinsbetrieb zur Verfügung – moderne und barrierefreie Umkleide- sowie Sanitärräume inklusive. Die Gesamtmaßnahme zur Aufwertung des Standortes in Herdringen hat ein Volumen von rund 16,1 Millionen Euro. Zusätzlich zur Fördersumme aus dem Bundesprogramm, zahlt die Stadt Arnsberg einen städtischen Eigenanteil in Höhe von rund 10,1 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt für die Maßnahme, der bereits im Haushalt veranschlagt ist. Die Maßnahme ist von der derzeit geltenden haushaltswirtschaftlichen Sperre nicht betroffen und kann daher wie vorgesehen fortgeführt werden.

Städtischer Eigenanteil

Bislang konnten die Maßnahmen nur als so genannter vorzeitiger Maßnahmenbeginn laufen, wichtige Ausschreibungen für die anstehenden Maßnahmen sind erst jetzt mit der Erteilung des finalen Förderbescheids möglich und können nun sukzessive umgesetzt werden. „Sechs Millionen Euro Förderung sind eine richtig gute Nachricht für Herdringen und für die gesamte Stadt. Gemeinsam mit unserem städtischen Eigenanteil investieren wir rund 16,1 Millionen Euro in ein modernes Lehrschwimmbecken und eine neue Turnhalle. Damit schaffen wir sehr gute Bedingungen für Schwimmausbildung und Schulsport ebenso wie für unsere Vereine. Der endgültige Förderbescheid gibt uns jetzt die notwendige Sicherheit, dieses wichtige Projekt mit voller Kraft weiter umzusetzen“, freut sich der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner bei der Vorstellung des Förderbescheids vor Ort.

Abschluss Ende 2028

Die Baumaßnahme soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Die Stadt Arnsberg bedankt sich bereits jetzt schon bei den Nutzer:innen des Lehrschwimmbeckens und der Turnhalle für ihre Geduld und bittet um Verständnis für den Ausfall der Trainingsmöglichkeiten bis zur Fertigstellung.