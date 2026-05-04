578. Sturmtag im 100. Jubiläumsjahr von Badulikum 

Belecker Bürgerschaft feiert am Mittwoch vor Pfingsten ganztägiges Familienfest // Buchvorstellung im Mittelpunkt der Abendveranstaltung

Auch im 100. Jubiläumsjahr seines Bestehens führt der Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. (KuH) den „Belecker Sturmtag“ durch. Dieser jährt sich bereits zum 578. Male und erinnert als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO im NRW-Landesverzeichnis an ein Ereignis aus der Soester Fehde (1444-1449). Dabei wird der vergebliche Versuch der abtrünnig gewordenen Soester in Erinnerung gerufen, die seinerzeit treu zu ihrem kurkölnischen Landesherrn stehende Stadt Belecke zu plündern. Dies alles geschah in den frühen Morgenstunden des Mittwochs vor Pfingsten 1448. Dessen gedenkt die Belecker Bürgerschaft in bester nachbarschaftlicher Freundschaft bis heute.

Schon am Vorabend des Sturmtages – also am Dienstag, den 19. Mai 2026 – singt die Belecker Nachtwächterzunft um 19:00 Uhr und um 20:00 Uhr im Belecker Ortszentrum und in der dortigen Gastronomie ihr Stundenlied.

Der Sturmtag selber am 20. Mai 2026 beginnt traditionell um 05:00 Uhr mit den Böllerschüssen der Sturmtagskanoniere, die im Viertelstunden-Rhythmus bis 08:00 Uhr wiederholt werden. Parallel dazu gibt es das beliebte und von vielen Familien und Nachbarschaften, auch aus den umliegenden Ortschaften, gut besuchte rustikale Sturmtagsfrühstück am Sägegatter. Das Buffet lässt keine kulinarischen Wünsche offen und ist kostenfrei. Es wird lediglich um eine freiwillige Gabe gebeten nach dem Motto „Essen ohne Ende gegen eine Spende“ .

Um 09:00 Uhr startet auf dem Gelände von „Stütings Mühle“ der Projekttag der Klassen 1 bis 3 der Westerberg-Grundschule mit thematischen Führungen der Stadtführer, der Nachtwächter und der Sturmtagskanoniere. Zudem kann das Stadtmuseum „Schatzkammer Propstei“ in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.



Um 18:00 Uhr beginnt der feierliche Ökumenische Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius in der Belecker Altstadt. Von dort setzt sich gegen 19:00 Uhr unter den Klängen des TuS-Spielmannszuges und der Musikvereinigung Belecke der Festzug aller Akteure und Teilnehmenden zur Belecker Schützenhalle in Bewegung. Dort folgt gegen 19:30 Uhr die gesellige Sturmtagsfeier. In deren Mittelpunkt steht nach einleitenden Worten zum 100-jährigen KuH-Jubiläum durch den Belecker Historiker Klaus-Arthur Feller die Vorstellung des V. Bandes der Buchreihe „Belecke. Lebendige Geschichte.“. Diese Veröffentlichung, die passend zum Badulikum-Jubiläumsjahr fertig geworden ist, trägt den Titel „Belecke in der Zeit des Wirtschaftswunders“. Das siebenköpfige Redaktionsteam wird das Werk, welches Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Landwirtschaft in der alten Badestadt der Jahre 1945 bis 1975 beleuchtet, unterhaltsam präsentieren. Erstmalig können auch die erworbenen Buch-Gutscheine eingelöst bzw. das Buch für 19,00 EUR käuflich erworben werden; danach ist beides in der Buchhandlung Hoppe, Bahnhofstraße, möglich.

Das abendliche Programm wird abgerundet durch musikalische Beiträge des MC Waester Voices und seines Projektchores sowie des TuS-Spielmannszuges und der Belecker Musikvereinigung. Ganz besonders werden sich die Besucher der Festveranstaltung über den Tanz der Kindergarde des JuKa ’56 freuen, der in der abgelaufenen Karnevalssession unter dem Motto „Sturm auf Belecke – wenn Kanoniere und Bienen gemeinsam Geschichte schreiben“ stand. Für Bewirtung mit kühlen Getränken, ebenfalls durch den Belecker Jugendkarneval, ist in der Schützenhalle gesorgt.

KuH-Vorsitzender Martin Mühlenschulte, Beleckes Ortsvorsteher Heiner Maas und Warsteins Bürgermeister Maximilian Spinnrath laden herzlich die gesamte Belecker Bürgerschaft sowie alle Interessierten aus der ganzen Stadt Warstein und den umliegenden Kommunen, gleich welchen Alters und welcher Herkunft, ein. Sie rufen Allen zu: „Feiert mit und stärkt dadurch das bürgerschaftliche und nachbarschaftliche Zusammensein!“