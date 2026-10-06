52.900 Euro für Vereine, die Zukunft gestalten

Volksbank Sauerland unterstützt mit ihrer Zukunfts-Offensive 16 nachhaltige Projekte im Hochsauerlandkreis und im Kreis Olpe

Ein historischer Turm bekommt eine sparsamere Heizung. Aus einem alten Gefrierhaus wird ein Treffpunkt für Jung und Alt. Tennisplätze sollen künftig gezielt und möglichst wassersparend bewässert werden. Und in einem Kindergarten sorgen neue Rollos dafür, dass sich ein Gruppenraum an heißen Sommertagen nicht mehr so stark aufheizt.

Vier ganz unterschiedliche Projekte – und doch haben sie etwas gemeinsam: Menschen engagieren sich ehrenamtlich dafür, ihre Vereine und ihre Heimat fit für die Zukunft zu machen.

Genau darum ging es bei der „Zukunfts-Offensive 2026“ der Volksbank Sauerland. Auf der Kulturbühne im Habbels in Schmallenberg übergab die Genossenschaftsbank insgesamt 52.900 Euro an 16 Vereine aus dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Olpe.

„Wir wollen Zukunft gemeinsam mit Ihnen, mit den Vereinen, die unser Sauerland lebendig, stark und nachhaltig machen, gestalten“, sagte Volksbank-Vorstandsmitglied Bernd Griese zur Begrüßung.

Große Resonanz auf die Zukunfts-Offensive

Bis zu 60.000 Euro hatte die Volksbank zu Beginn des Jahres für die Zukunfts-Offensive bereitgestellt. Bewerben konnten sich gemeinnützige Vereine aus dem Geschäftsgebiet mit Projekten, die Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und eine langfristige Entlastung der Vereine miteinander verbinden.

Die Resonanz, berichtete Griese, sei „überwältigend“ gewesen. Am Ende wurden 16 Projekte ausgewählt, für die insgesamt 52.900 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Wie unterschiedlich Nachhaltigkeit aussehen kann, zeigten einige Vereine an diesem Abend selbst.

Ein historischer Turm soll Energie sparen

Die Schützengesellschaft Attendorn von 1222 ist Eigentümerin des historischen Bieketurms, einem der letzten erhaltenen Türme der früheren Stadtbefestigung. Nachdem bereits erhebliche Mittel in die Sanierung des historischen Bauwerks geflossen sind, soll nun die alte Heizungsanlage durch moderne Brennwerttechnik ersetzt werden.

Der Energieverbrauch von derzeit rund 10.200 Kilowattstunden jährlich soll dadurch um etwa 30 Prozent sinken. Gleichzeitig dient die Investition dem Erhalt des Turms, der als Museum und Zeughaus genutzt wird und unter anderem Schulklassen die Möglichkeit bietet, Stadt- und Schützengeschichte unmittelbar zu erleben.

Aus einem Gefrierhaus wird ein Treffpunkt

Eine ganz andere Geschichte kommt aus Dreislar. Dort hat der Dorfverein Natürlich Dreislar das ehemalige Gefrierhaus des Dorfes vor dem Abriss bewahrt. Mit vielen hundert ehrenamtlichen Arbeitsstunden entsteht daraus ein offener Treffpunkt.

Dabei soll ausdrücklich keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie geschaffen werden. Vielmehr entsteht ein Raum zum Werkeln, Reparieren, für Veranstaltungen, Vorstandssitzungen und spontane Begegnungen. Auch die Geschichte des früheren Gefrierhauses soll dort dokumentiert werden.

Wasser sparen auf dem Tennisplatz

Dass eine automatische Bewässerungsanlage weit mehr als eine Frage des Komforts sein kann, zeigte der Herdringer Tennis Club. Vier Tennisplätze sollen künftig bedarfsgerecht und automatisiert bewässert werden.

Gerade in heißen Sommermonaten geht bei manueller Bewässerung Wasser durch Wind und Verdunstung verloren. Eine computergesteuerte Anlage kann dagegen beispielsweise nachts oder in den Abendstunden arbeiten.

Das Investitionsvolumen beträgt rund 25.000 Euro. Vereinsvertreter Viktor Krämer machte deutlich, welchen Stellenwert die Unterstützung hat: „Die Förderung bedeutet für uns, dass wir dieses Projekt überhaupt erst angehen können.“

Kleine Maßnahme – große Wirkung

Beim Regenbogen-Kindergarten in Freienohl geht es dagegen um eine auf den ersten Blick vergleichsweise kleine Investition. In einem Gruppenraum mit großen Fensterflächen soll ein wirksamer Sonnenschutz installiert werden.

An sonnigen Tagen heizt sich der Raum stark auf. Gerade für die drei- bis sechsjährigen Kinder sollen die Rollos deshalb künftig für angenehmere Temperaturen sorgen.

Bernd Griese brachte es auf den Punkt: „Auch kleine Maßnahmen können eine große Wirkung entfalten.“

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“

Hinter allen Projekten steht ein Gedanke, der im Sauerland wahrscheinlich kaum erklärt werden muss: Vieles funktioniert nur, weil Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu investieren und gemeinsam anzupacken.

Das gilt für Schützenvereine genauso wie für Sportvereine, Dorfvereine, Kindergärten oder andere ehrenamtliche Initiativen.

Passend dazu erinnerte Griese an einen Grundsatz, der Vereine und Genossenschaften miteinander verbindet:

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“