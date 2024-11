50 Jahre Stadt Schmallenberg: Ein Wappenturm am Rathaus

2025 feiert die Stadt Schmallenberg ihr 50-jähriges Bestehen. Zum 1. Januar 1975 wurden die zwölf ehemaligen Gemeinden Berghausen, Bödefeld-Freiheit, Bödefeld-Land, Dorlar, Fleckenberg, Fredeburg, Grafschaft, Lenne, Oberkirchen, Rarbach, Schmallenberg und Wormbach zu einer neuen Stadt zusammengeschlossen. Der Name dieser neuen Stadt ist seit 50 Jahren Schmallenberg. Zur Erinnerung an dieses Jubiläum steht das Jahr 2025 ganz unter dem Motto „1975 – 2025 Stadt Schmallenberg.



84 Orte – miteinander eine Stadt“. Um auf die Geschichte der ehemaligen Gemeinden und ihren Zusammenschluss hinzuweisen, wurde auf Initiative des ehemaligen Ortsheimatpflegers Helmut Voß ein „Wappenturm“ am Rathaus installiert. Der Wappenturm stellt dabei sowohl die historischen wie auch die aktuellen Verwaltungsstrukturen dar. Auf der historischen Seite sind dies neben den 12 ehemaligen Gemeinden, das Herzogtum Westfalen, der Kreis Meschede und das Amt Schmallenberg. Auf der aktuellen Seite sind dies die Stadt Schmallenberg, der Hochsauerlandkreis – welcher ebenfalls 50 Jahre alt wird – das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik Deutschlan