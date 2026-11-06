50 Jahre St. Georg-Apotheke: Eine Familiengeschichte wird gewürdigt

IHK-Präsident Andreas Knappstein überreichte Jubiläumsurkunde in Bad Fredeburg

Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Gesundheit: Am 5. November 2026 ehrte IHK-Präsident Andreas Knappstein die St. Georg-Apotheke in Bad Fredeburg für ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum steht zugleich für eine Familiengeschichte, die mit dem Gründermut von Klaus Hömberg begann und heute von seinem Sohn Friedrich fortgeschrieben wird.

Am Anfang stand die Entscheidung, am eigenen Heimatort etwas aufzubauen. Am 17. September 1976 eröffnete Apotheker Klaus Hömberg die St. Georg-Apotheke im elterlichen Haus. Für ihn und seine Frau bedeutete die Gründung den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt – mit eigener Verantwortung, viel Arbeit und der Zuversicht, sich eine dauerhafte Existenz zu schaffen.

Dieser Schritt steht auch für eine Generation junger Unternehmer, die damals die Entwicklung ihrer Heimat mitgestaltete. Aus einer persönlichen Zukunftsentscheidung wurde ein Unternehmen, das nun seit fünf Jahrzehnten zu Bad Fredeburg gehört.

Von einer Generation zur nächsten

Klaus Hömberg starb im Dezember 2005. Nach einer Übergangszeit, in der Apotheker Dr. Johannes Pant die Verwaltung übernahm, führte sein Sohn Friedrich Hömberg die Familiengeschichte weiter: Am 1. Januar 2007 übernahm er die St. Georg-Apotheke.

Seitdem verbindet er mit seinem Team die persönliche Beratung vor Ort mit den Möglichkeiten einer modernen Apotheke. Digitale Bestellwege und ein Botendienst ergänzen heute das Angebot. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Versorgung mit Arzneimitteln und die Beratung der Menschen, die mit ihren Fragen in die Apotheke kommen.

Schon der Name stellt eine Verbindung zum Heimatort her: Der heilige Georg ist auch Schutzpatron Bad Fredeburgs.

Anerkennung für fünf Jahrzehnte

Mit der Übergabe der Jubiläumsurkunde durch Andreas Knappstein, Präsident der IHK Arnsberg, erhielt die 50-jährige Unternehmensgeschichte am 5. November eine besondere Würdigung.

Für die Familie Hömberg bietet das Jubiläum Gelegenheit, auf die Anfänge und den gemeinsamen Weg zurückzublicken. Der Gründer selbst kann diesen Tag nicht mehr erleben. Seine Entscheidung von 1976 wirkt jedoch weiter – in der Apotheke, die heute sein Sohn führt, und in einem Familienunternehmen, das seinen Platz in Bad Fredeburg über zwei Generationen bewahrt hat.