50 Jahre niederländisch-sauerländische Freundschaft

Niederländer wurde König und Kaiser beim Schützenverein

Vor knapp fünfzig Jahren erhielt Angela Schellmann- Schmitz zusammen mit ihrer Mutter, Betreiberin einer kleinen Pension in Arpe, eine Anfrage aus Rheden in den Niederlanden. Im handgeschriebenen Brief stand: „Nach unserem Telefongespräch vom 27.3.1973 bestätigen wir unsere Abmachung für zehn Tage Pension, vom 29. Juni bis zum 10. Juli. Unsere Familien bestehen aus zwei Eltern mit drei Kindern (6, 4, 4 Jahre), zwei Eltern mit zwei Kindern (6, 3 Jahre). Wenn es nicht anders geht, können die Kinder in unseren Zimmern untergebracht werden. Hoffentlich haben wir Sie hiermit genügend informiert. Wir rufen nach etwa drei Tagen nochmal an und grüßen Sie herzlich. Familie M. Slof, Familie J. Fransen.“

Im Sommer dieses Jahres kamen also Martin und Fini Slof, zusammen mit zwei ihrer drei Kinder wie in all den Jahren davor in die Pension Schellmann-Schmitz nach Arpe. Nach diesem ersten Urlaub in Arpe 1973 hatten ihre und die Kinder der befreundeten Familie Fransen ausdrücklich gewünscht, bald wiederzukommen. Die Ferientage im Bauerndorf Arpe hatten bei den niederländischen Kindern eine Sauerlandsehnsucht ausgelöst. Die Eltern konnten sich den Wünschen nicht widersetzen und so kamen die Slofs und Fransens Jahr für Jahr, meistens sogar mehrmals, nach Arpe. „Die Holländer“ gehörten bald zum allgemeinen Dorfgeschehen. Kein Wunder also, dass Martin Slof 1988 Schützenkönig beim Schützenverein Kückelheim und sechs Jahre später, zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins, sogar erster Kaiser wurde.

Durch die regelmäßigen, jährlichen Besuche der Familie Slof entwickelte sich eine tiefe und wohltuende Freundschaft zwischen den Niederländern und den Sauerländern aus Arpe und Kückelheim.