50 Jahre Kreissportbund HSK

Der Kreissportbund Hochsauerlandkreis (KSB HSK) feierte sein 50-jähriges Bestehen in einer stimmungsvollen Jubiläumsfeier im H1 am Hennesee. Gemeinsam mit etwa sechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnerorganisationen, Kursleitungen sowie zahlreichen Ehemaligen blickte der KSB auf fünf Jahrzehnte engagierter Arbeit für den Sport in der Region zurück. Zu den Gästen gehörten der frühere Landrat Dr. Karl Schneider sowie der neue Landrat des HSK, Thomas Grosche, der in seinem Grußwort die Bedeutung des Breiten- und Spitzensportes im Hochsauerlandkreis und die Arbeit des Kreissportbundes hervorhob.

Landrat Thomas Grosche, Vorsitzender Detlef Lins und der frühere Landrat Dr. Karl Schneider

In einer kleinen Feierstunde wurden die Meilensteine der Vereinsgeschichte vom Vorsitzenden Detlef Lins und Geschäftsführer Michael Kaiser gewürdigt und die Bedeutung des Sports für Gemeinschaft und Gesundheit hervorgehoben. Der Rückblick war geprägt von Dankbarkeit und Stolz: Dankbarkeit für die Menschen, die den KSB über die Jahre geprägt haben, und Stolz auf das, was gemeinsam erreicht wurde. „Sport verbindet – und das seit 50 Jahren“, betonte der Vorsitzende des KSB HSK. „Wir sind stolz auf das Erreichte und voller Energie für die Zukunft.“

Ein humorvoller Höhepunkt des Abends war der Comedy-Auftritt von Cilly Alperscheid, die mit ihrem Programm für viele Lacher und beste Unterhaltung sorgte. Für zusätzliche Spannung sorgte eine Verlosung, bei der als Hauptpreis zwei LAOLA VIP-Tickets für die Veltins Arena auf Schalke vergeben wurden.

Die gelungene Mischung aus Rückblick, Austausch und Unterhaltung machte die Jubiläumsfeier zu einem besonderen Ereignis und gab gleichzeitig einen Ausblick: Der KSB HSK bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für Sport und Bewegung im Hochsauerlandkreis. 50 Jahre sind erst der Anfang!