50. Jahre Kommunale Neugliederung – Die Auftaktveranstaltung

Am 15. Februar 2025 fand die Auftaktveranstaltung „50 Jahre Kommunale Neugliederung – Wir feiern 84 Orte – miteinander eine Stadt“, bei der das 50-jährige Bestehen des Hochsauerlandkreises (HSK) mit Fokus auf die Stadt Schmallenberg gefeiert wurde. Entstanden war der HSK am 1. Januar 1975 aus den ehemaligen Kreisen Arnsberg, Brilon und Meschede.



Die Auftaktveranstaltung in der Stadthalle Schmallenberg war sehr gut besucht. Am WOLL-Stand feierte das Buch „1975 – 2025 Stadt Schmallenberg – 84 Orte miteinander in einer Stadt“ seine Premiere, welches den Blick auf die 50-jährige Geschichte der „neuen“ Stadt Schmallenberg richtet.

Musikalisch eingeleitet wurde die Veranstaltung von der Stadtkapelle Schmallenberg mit bekannten Melodien aus Film und Fernsehen. Als Gäste zugegen waren die Vorstände der rund 350 Schmallenberger Vereine, alle politisch Aktiven, der langjährige ehemalige Bürgermeister Bernhard Halbe, der amtierende Bürgermeister Burkhard König, der Landrat Dr. Karl Schneider und Ina Scharrenbach, die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.



Reden, Reden, Reden



Nach dem musikalischen Auftakt gab es eine Rede des Landrats Dr. Karl Schneider, der die Geschichte des HSK und Anekdoten dazu erzählte, wie zum Beispiel, dass die Post die 84 Orte Schmallenbergs mit Ziffern versehen wollte, was zum Glück nicht passierte. Bürgermeister Burkhard König hob vor allem die positive Entwicklung Schmallenbergs zu einem wirtschaftlichen Zentrum hervor. Eine weitere Festrede hielt Ministerin Ina Scharrenbach, bei der die Entstehung des HSK und Schmallenberg im Mittelpunkt stand.



Das Buch „1975 – 2025 Stadt Schmallenberg – 84 Orte miteinander in einer Stadt“ entstand unter Mitwirkung von 367 Autoren, welche die 84 Orte mit ihrer Geschichte und Fakten beschrieben. Vor Ort konnte das schön gestaltete Buch am WOLL-Stand erworben werden. In einer Gesprächsrunde auf der Bühne wurde über die Entstehungsgeschichte des Buchs gesprochen.





Für das leibliche Wohl wurde natürlich ebenfalls gesorgt: mit Currywurst mit Brot und Brezeln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Das Fazit: ein rundum gelungener Abend.