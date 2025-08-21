50 Jahre JugendJazzOrchester NRW

Kulturbüro lädt zum Jubiläumskonzert

Auf Einladung des Kulturbüros der Stadt Arnsberg sowie des Jazz-Club Arnsberg e.V. gastiert am Freitag, 5. September, um 20 Uhr das NRW-Auswahlensemble des JugendJazzOrchesters NRW im Arnsberger Sauerlandtheater. Hintergrund ist, dass das JugendJazzOrchester Nordrhein-Westfalen (JJO NRW) im Jahr 2025 seinen 50. Geburtstag feiern kann. Eintrittskarten sind über das Reservierungsportal sowie bei lokalen Vorverkaufsstellen vor Ort erhältlich.

Orchester vor 50 Jahren gegründet

1975 als erstes Ensemble seiner Art in der Bundesrepublik Deutschland mit Unterstützung des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau gegründet, hat es sich zu einem Förderprojekt mit Vorbildcharakter für viele weitere Landesjugendjazzorchester in ganz Deutschland entwickelt. Dieses Jubiläum ist mit verschiedenen Aktivitäten des Orchesters verbunden, wobei Höhepunkte zweifelsohne die Konzerte im Herbst in den Philharmonien Köln und Essen sowie im Konzerthaus Dortmund darstellen. Im Jubiläumsjahr sind u.a. Kooperationen bundesweit mit verschiedenen Musikhochschulen geplant, ebenso auch mit Jugendjazzorchestern anderer Bundesländer.

Kooperationen im Jubiläumsjahr

Das JJO NRW hat sich insbesondere durch ausgefallene und innovative Projekte einen Namen gemacht. Dazu gehört vor allem die Zusammenarbeit mit Künstler:innen und Ensembles anderer Musikgenres sowie mit klassischen Orchestern. Die Bereitschaft und die Kompetenz, mit der das Auswahlensemble stilübergreifend agiert, führen zu zahlreichen interessanten Kombinationen, die neugierig machen, manchmal auch provozieren. Hinzu kommen regelmäßig Einladungen an namhafte Solisten und Solistinnen aus dem Bereich des Jazz ebenso wie aus den Sparten Pop und Chanson.

15 Tonträger-Produktionen

Insgesamt 15 Tonträgerproduktionen belegen die vielfältigen Aktivitäten und die Präsenz in der Szene. Als Kulturbotschafter für NRW in Sachen Jazz führten bislang 45 Konzertreisen des Orchesters rund um den Globus. Das NRW-Auswahlensemble ist Inhaber des WDR-Jazzpreises und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Kartenvorverkauf begonnen

Zum Jubiläumskonzert im Arnsberger Sauerlandtheater freut sich das Kulturbüro der Stadt Arnsberg über großes Interesse. Tickets sind erhältlich unter www.reservix.de und in den reservix-Vorverkaufsstellen in Arnsberg, z.B. Reisebüro Meyer, Marktstraße 8, 59759 Arnsberg, Buchhandlung Sonja Vieth e.K., Alter Markt 10, 59821 Arnsberg sowie Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6, 59821 Arnsberg.