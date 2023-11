50 Jahre Fahrradfahren im Sauerland

Das Radfahren im Sauerland entwickelte sich in den letzten 50 Jahren zu einer beliebten Freizeitaktivität für alle Altersgruppen. Der Sauerland-Radring verbindet auf einer Länge von 84 Kilometern die Orte Schmallenberg, Eslohe, Finnentrop und Lennestadt auf gut ausgebauten Radwegen.



Auf ehemaligen Bahntrassen schlängelt sich der beliebte Radring durch das Sauerland, den Hochsauerlandkreis und Lennestadt. Ergänzt wird das malerische Radwegenetz mit der 40 Kilometer langen Hennesee-Schleife, die eine Verbindung zum Ruhrtal-Radweg hat. Per Rad können E-Biker, Familien, Rennradfahrer und Mountainbiker das Sauerland auf ihre Art erleben.



Vor 50 Jahren gestaltete sich das Fahrradfahren in unserer Region noch anders, weil die Radwege nicht so gut ausgebaut waren wie heute und die Fahrräder technisch sehr einfach waren. Umweltbewusstsein entwickelte sich nur langsam. Grobe Kopfsteinpflaster schüttelten die Radfahrer zur damaligen Zeit ordentlich durch, weshalb Fahrräder vor allem wegen des bergigen Geländes im Sauerland nur gemächlich eine Verbreitung fanden.



In der Vorweihnachtszeit 1973 herrschte die Ölkrise im Land und machte auch vor dem Sauerland nicht halt, denn auf Grund eines bundesweiten Fahrverbots durften an vier Sonntagen keine Autos fahren. Auf den Landstraßen und Autobahnen sausten Familien mit Fahrrädern, genossen die Freiheit und ließen eine Schützenfeststimmung aufkommen. Das Bonanza-Rad feierte für rund 200 DM seine Premiere und verschaffte jenen, die eines hatten, eine Coolness auf dem Weg zum Hennesee, Biggesee oder zu Freunden.



Heute sind E-Bikes en Vogue, doch im Jahr 1973 steckten Elektrofahrräder noch in den Anfängen. So brachte das Unternehmen Solo aus Sindelfingen mit der Electra 720 ein Elektromofa für damals stolze 1.100 DM auf den Markt, was besonders auf der Kurzstrecke von der Wohnung zum Eiscafé brillierte.



Ich bin in Elspe aufgewachsen und lernte mit acht Jahren das Radfahren, mein erstes Fahrrad war ein Kinderrad ohne Gangschaltung, womit ich kleine Strecken zurücklegte und meine Leidenschaft für das Radeln entdeckte. Meine Stammstrecken führten mich durch den Kreis Olpe, vor allem um den Biggesee, und seit ich in Schmallenberg lebe, fahre ich besonders gerne den Sauerland-Radring.



Entlang den Sauerländer Radwegen hat sich die Gastronomie etabliert, wo Radfahrer sich auf einer Tour mit leckeren Gerichten und kühlen Getränken stärken können.