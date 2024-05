5 Wege, um den richtigen SEO-Freelancer fürs Sauerland zu finden

Unternehmen im Sauerland sowie in anderen Regionen sind darauf angewiesen, die Reichweite und Sichtbarkeit ihrer Webseite zu erhöhen, um von potenziellen Kunden gefunden zu werden. Ohne ein sehr gutes Ranking in den Suchmaschinen (SEO = Suchmaschinenoptimierung) laufen sie Gefahr, von konkurrierenden Seiten überholt zu werden. Um einen passenden und kompetenten SEO-Freelancer zu finden, bieten die folgenden Tipps Anregungen und Unterstützung.

1.) SEO-Freelancer beauftragen und die eigenen Vorstellungen reflektieren

Es ist hilfreich, vor der eigentlichen Suche nach einem professionellen und versierten SEO-Freelancer die eigenen Ziele und grundlegenden Vorstellungen zu reflektieren. Möchte man beispielsweise SEO für OXID-Onlineshops über einen SEO-Freelancer beauftragen, so muss dieser Wunsch zunächst detailliert reflektiert werden. Dies ist die entscheidende Voraussetzung, um einen SEO-Freelancer mit kompatiblen SEO-Leistungen und auch SEO-Strategien zu finden. Unternehmen sollten sich dabei vor allem über die gewünschten Ergebnisse so genau wie möglich im Klaren sein.

SEO-Freelancer bieten sehr unterschiedliche Leistungen an. Firmen sind hier gefragt, ihre Zielvorstellungen auf den Punkt zu bringen, darunter beispielsweise:

Sichtbarkeit der Onlinepräsenz erhöhen

Höhere Google-Rankings erreichen

mehr Traffic erzeugen

Höhere User Experience erreichen

Generierung von mehr Verkäufen oder mehr Leads

Generierung von mehr Umsatz und Gewinn

Je genauer das Unternehmen seine eigenen Ziele definieren kann, desto unproblematischer wird es sein, einen SEO-Freelancer für effektive Suchmaschinenoptimierung zu finden.

2.) Leistungen von SEO-Freelancern vergleichen und deren SEO-Angebote prüfen

Bei der Recherche nach einem passenden SEO-Freelancer im Sauerland und auch in anderen Gegenden kommt es darauf an, die Leistungen verschiedener SEO-Freelancer miteinander zu vergleichen. Es gibt zahlreiche SEO-Dienstleister, die sich in Qualität und fachlicher Expertise deutlich voneinander unterscheiden.

Ein Leistungsvergleich in Bezug auf die angebotenen SEO-Maßnahmen und SEO-Strategien zur Verbesserung der Google-Rankings ist ein relevanter Faktor. Auch die Möglichkeit zu einer ausführlichen strategischen SEO-Beratung vor einer konkreten Vertragsgestaltung ist ein entscheidender Indikator bei der Beauftragung eines seriösen SEO-Freelancers.

Übrigens ist keineswegs der günstigste Preis ein Hinweis auf einen guten SEO-Freelancer, ganz im Gegenteil. Billigangebote zeugen häufig von mangelnder Seriosität. Immer wieder finden sich Paketpreise, die unrealistisch und nicht dazu geeignet sind, eine effektive Suchmaschinenoptimierung zu gewährleisten.

3.) Referenzen des SEO-Freelancers von renommierten SEO-Auftraggebern erfragen

Überzeugende Referenzen sind das Herzstück eines erfahrenen SEO-Freelancers. Sie belegen am besten das Know-how und vor allem auch die Erfahrung, die der jeweilige Freelancer in die Waagschale legen kann.

Designierte Auftraggeber können in der Regel auf der Webseite eines SEO-Freelancers verschiedene Referenzen einsehen. Je renommierter und bekannter die dort genannten Auftraggeber sind, desto erfahrener ist meist auch der SEO-Freelancer. Interessenten können so zuverlässig feststellen, dass SEO-Projekte erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen wurden.

Es ist üblicherweise auch möglich, sich bei SEO-Freelancern direkt nach bestehenden Referenzen oder gewonnenen SEO-Wettbewerben zu erkundigen. Mitunter kann es hilfreich sein, hierüber einzuschätzen, wie der Erfolg von Unternehmen gesteigert werden konnte.

4.) Arbeitsweise und Fachkenntnisse des SEO-Freelancers prüfen

Unter anderem machen Aktualität und eine innovative Arbeitsweise einen guten SEO-Freelancer aus. Dazu gehören sowohl umfassende Kenntnisse über die neuesten Trends im Bereich der Suchmaschinenoptimierung als auch eine kreative Herangehensweise bezüglich der Umsetzung von SEO-Strategien.

Auftraggeber sollten immer konkret nachfragen, wie genau die Entwicklung von SEO-Maßnahmen und SEO-Strategien umgesetzt wird. SEO-Fachkenntnisse auf höchstem Niveau müssen dabei selbstverständlich sein. Erfahrene und kompetente SEO-Freelancer sind jederzeit dazu in der Lage und dazu bereit, auf Wunsch konkrete Angaben über den eigenen Werdegang sowie spezifische SEO-Zertifizierungen zu machen.

Ein hilfreicher Tipp ist auch eine SEO-Analyse von Kundenwebseiten des SEO-Freelancers in den Suchmaschinen. Wenn diese in den Rankings an prominenter Stelle platziert sind, spricht dies für die fachliche Kompetenz des SEO-Freelancers.

5.) Kommunikation und Transparenz mit dem SEO-Freelancer klären

Eine gute Kommunikation mit Auftraggebern und eine optimale Transparenz bei der gesamten Abwicklung und auch der Vertragsgestaltung sollte für einen seriösen und erfahrenen SEO-Freelancer selbstverständlich sein. Eine gute Kommunikation beginnt bereits mit einer zeitnahen Reaktion auf die erste Auftraggeber-Anfrage und setzt sich über eine klare und verständliche Kommunikation im weiteren Verlauf des Erstkontakts fort.

Ein kompetentes SEO-Reporting ist für Auftraggeber eines SEO-Freelancers enorm wichtig. Hier ist es sinnvoll, die Art der Berichterstattung vorab zu klären, damit auch Arbeitsfortschritte jederzeit nachvollziehbar sind. Darüber hinaus teilt ein professioneller SEO-Freelancer mit, welche SEO-Methoden, SEO-Tools und SEO-Techniken Bestandteil seiner Arbeitsweise sind.

Eine Offenheit für gegenseitige Feedbacks zählt ebenfalls zu den maßgeblichen Kriterien für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dazu gehört auch die Option, Änderungen vorzunehmen, wenn sie vom Auftraggeber gewünscht werden und für den Prozess hilfreich sind.