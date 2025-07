5 Sauerländer Leichtathleten bei den Deutschen Jugendmeisterschaften dabei

Lya Bourgund vom TV Schmallenberg startet zusammen mit ihren Vereinskolleginnen Greta Schmidt und Carolin Röhrig bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der 3 x 800-Meter-Staffel und alleine im 2.000 -Meter-Hindernislauf. Foto: Frank Gries

In der bisherigen Freiluftsaison 2025 haben zwei Athletinnen und ein Athlet des LAC Veltins Hochsauerland vom Deutschen Leichtathletik Verband geforderte Mindestleistungen, die zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften berechtigen, erfüllt. Zudem hat sich die WJU18 Langstaffel (3x800m) für die Titelkämpfe in der U20 qualifiziert.

Am bevorstehenden Wochenende, 4. bis 6. Juli, finden die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U16 (M/W15) und U23 im Donaustadion in Ulm statt. Nur ein Wochenende später, 11. bis 13. Juli, werden die Deutschen Titelkämpfe der Klassen U18 und U20 im frisch sanierten Wattenscheider Lohrheidestadion in Bochum ausgetragen. Die DM der Langstaffeln U20 findet im Rahmen der Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen am 2. und 3. August im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden statt.

Mona Vielhaber (TuS Calle-Wallen; W15) war mit dem Ziel, die DM-Norm U16 (2:22,20) über 800 Meter zu erreichen, in die Freiluftsaison 2025 gestartet. Beim Sparkassen-Jugendsportfest in Gladbeck gelang am 3. Mai in neuer persönlicher Bestzeit von 2:25,12 Minuten ein sehr guter Saisonauftakt. Gut drei Wochen später näherte sich Mona beim Oeventroper Läuferabend in Arnsberg mit großen Schritten der DM-Teilnahme an. Besonders motiviert durch eine Konkurrentin aus Paderborn, steigerte sie sich auf 2:23,17 Minuten. Zwischendurch, am 11. Mai, stellte sich Mona bereits der Aufgabe eine Zusatzleistung zur Einzelnorm abzuhaken. Gefordert waren 1950 Punkte im Blockwettkampf Lauf für die 15-jährigen Athletinnen. Mit drei Bestleistungen von fünf Disziplinen kamen am Ende 2350 Punkte bei ihr zusammen, 400 Punkte mehr als die geforderte Mindestpunktzahl. Am 15. Juni kam es dann zu einer großartigen Überraschung. Mona ging bei den FLVW Meisterschaften I in Dortmund über die 300-Meter-Hürden an den Start. Die Teilnahme war geplant, dass sie die DM-Norm (48,00s) unterbieten könnte, das war kein Thema. In einem Testlauf im Training wurden etwa 51 Sekunden gestoppt. Im Stadion Hacheney zauberte Mona dann einen blitzsauberen Lauf auf die Bahn, gewann in 47,39 Sekunden den ersten von zwei Zeitläufen und holte Bronze. Sechs Tage später gewann Mona mit einem beherzten Zielspurt den Titel der Westfalenmeisterin über 800 Meter. In 2:22,64 Minuten steigerte sie erneut ihre PB, verpasste die Mindestleistung des Deutschen Leichtathletik Verbandes aber um 0,44 Sekunden.

Am Samstag, 05.07.2025, fallen ab 10.05 Uhr die Startschüsse für die Vorläufe bzw. Halbfinals über 300-Meter-Hürden mit Mona Vielhaber.

Vier Leichtathleten aus Schmallenberg

Lya Bourgund (TV Schmallenberg; WJU18) hatte eine noch „größere“ Qualifikationsnorm vor Augen. Für eine Teilnahme am EYOF (European Youth Olympic Festival) wurden für die 2000-Meter-Hindernis 6:55,00 Minuten gefordert. Die DM-Norm WJU18 liegt bei 7:40,00 Minuten.

Bereits am 10. Mai verzeichnete sie einen erfolgreichen Start in die Sommersaison 2025. In 6:58,39 Minuten verbesserte Lya ihre persönliche Bestzeit aus 2024 um fast 12 Sekunden und wurde hinter einer starken Konkurrentin aus Leverkusen Zweite. Eine Woche später lief sie bei den FLVW Langstreckenmeisterschaften in Bielefeld in einem einsamen Rennen an der Spitze 10:01,98 Minuten, weniger als 2 Sekunden langsamer als ihre PB, und unterbot die 3000 Meter Mindestleistung (10:40,00) für die DM deutlich. Die geforderte Norm von 6:55,00 Minuten hat sie am 24. Mai beim „Next Generation Athletics“ Meeting in Nijmegen in den Niederlanden erfolgreich unterschritten. In einem hochspannenden Rennen kam Lya in einem beinahe Fotofinish mit Fiona Bünder (6:52,23min; TSV Bayer 04 Leverkusen) bei 6:52,29 Minuten ins Ziel. Daraus resultierte ein Start bei der EYOF U18 Gala am 7. Juni in Wetzlar. Hier musste Lya mit den weiteren Konkurrentinnen aus ganz Deutschland um einen einzigen Startplatz in Skopje/Nordmazedonien über die Hindernisse kämpfen. Sie zeigte ein gutes Rennen, konnte sich in 7:01,53 Minuten aber leider „nur“ als Dritte platzieren. Am darauffolgenden Samstagabend ging Lya bei der renommierten Sparkassen-Gala in Regensburg über 3000 Meter an den Start. Bei hohen Temperaturen kam in 10:02,29 Minuten erneut eine sehr gute Zeit heraus. Eine letzte Wettkampfteilnahme stand am 22. Juni auf dem Plan. Bei sehr heißen Bedingungen kürte Lya sich in Lage mit 4:40,35 Minuten über 1500 Meter zur Westfalenmeisterin. Dabei unterbot sie ihre Bestzeit deutlich um 6 Sekunden und die DM-Norm (4:54,20) gleich mit.

Dieses Jahr hat für Lya Bourgund aufgrund der persönlichen Priorität ein Start über 2000-Meter-Hindernis am 11. Juli um 20.20 Uhr in Bochum-Wattenscheid bei der DM U18/U20 Vorrang.

Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) hatte mit einer persönlichen Bestzeit über 800 Meter die Hallensaison abgeschlossen. Für den Sommer war ganz klar die DM-Norm (4:03,20) über 1500 Meter angepeilt. Ein wenig früher als der offizielle Beginn der Freiluftsaison 2025 schraubte er am 4. April bei der Paderborner „Nacht der Bestzeiten“ seine 3000 Meter PB von 9:15,30 auf 9:00,19 Minuten. Eine wichtige Bestätigung, dass das Training fruchtet. Beim Run & Fly Meeting in Dortmund lief Luca 4:03,50 und damit 6 Sekunden schneller, als noch in der Hallensaison, aber um 3 Zehntelsekunden an der Teilnahmevoraussetzung für die Deutschen Jugendmeisterschaften vorbei. Nach einem nicht so schnellen Rennen am 24. Mai in Dülmen (4:05,15min), platzte bei der Merck Laufgala in Pfungstadt für Luca der Knoten. In einem sehr starken Teilnehmer erreichte er in 3:59,30 Minuten als Zehnter das Ziel. Damit war er knapp 3 Sekunden schneller als seine Bestzeit und deutlich unter der DM-Norm geblieben. Ein letztes Rennen absolvierte Luca am 21. Juni bei den

FLVW-Meisterschaften II über die Unterdistanz 800 Meter. 1:59,27 Minuten im heißen Carl-Heinz-Reiche-Stadion in Lage war die Viertschnellste Zeit, die er bisher gelaufen ist.

Die Halbfinalläufe über 1500 Meter der männlichen Jugend U20 mit Luca Grobbel starten, laut Zeitplan, am 11. Juli um 17.15 Uhr in Bochum-Wattenscheid.

Die 3×800-Meter-Staffel in der weiblichen Jugend U18 bestehend aus Greta Schmidt, Carolin Rörig und Lya Bourgund (alle TV Schmallenberg) qualifizierte sich am 28. Juni im Rahmen der Kreisstaffelmeisterschaften des Kreises Ahaus-Coesfeld. Mit 7:22,75 Minuten blieb das Trio unter der geforderten Mindestleistung von 7:30,00 Minuten. Beim ersten Staffellauf der Saison, am 29. Mai (FLVW Langstaffelmeisterschaften) hatte die LAC-Staffel die Norm mit 7:30,39 Minuten haarscharf verpasst. Im Einsatz waren Greta, Mona und Carolin. Da die Deutsche Meisterschaft der Langstaffeln für die U20 ausgeschrieben ist, ist Mona aus der Altersklasse W15 nicht startberechtigt.

Die Zeitendläufe der 3x800m in der WJU20 mit Greta Schmidt, Carolin Rörig und Lya Bourgund eröffnen am 3. August um 12 Uhr den letzten Wettkampftag der Deutschen Meisterschaften in Dresden.

