5 Nebenjob-Ideen im Sauerland

Ob Schüler, Student oder bereits berufstätig, ein Nebenjob kann eine tolle Möglichkeit sein, die eigenen Finanzen aufzubessern. Je nach Vorliebe gibt es sowohl online als auch offline viele spannende Nebenjobs, die nicht nur Geld bringen, sondern auch Spaß machen. Hier werden 5 Nebenjob-Ideen vorgestellt:

1. Nachhilfe online unterrichten

Wer in Fächern, wie Deutsch, Englisch, Mathematik oder auch Biologie besonderes Fachwissen hat, kann sich mit Nachhilfeunterricht Geld dazu verdienen. Viele Schüler und Schülerinnen im Sauerland suchen nach fähigen Nachhilfelehrern und -lehrerinnen, um Lernstoff, den sie noch nicht ganz durchdrungen haben, für Klausuren wirklich zu verstehen.

Doch nicht nur Schüler und Schülerinnen wünschen sich Nachhilfe, besonders im Bereich der Sprachen suchen auch Erwachsene immer wieder nach Unterstützung. Dank der Plattform Preply kann man beispielsweise online Deutsch Nachhilfe ganz einfach anbieten und innerhalb kürzester Zeit mit dem Nebenjob starten.

Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht nur ausreichend Kenntnisse in dem Fach oder der Sprache mitbringt, sondern auch Einfühlungsvermögen und Spaß am Unterrichten hat. Je nach Qualifikation, Erfahrung und Fach kann man zwischen 10 und 40 Euro pro Stunde verdienen.

2. Minijob im Freizeitpark

Im Sauerland gibt es zahlreiche Freizeitparks, wie das Fort Fun Abenteuerland, den Panorama Park Sauerland oder den VolmeFreizeitPark. Freizeitparks sind besonders während der Hochsaison in den Sommermonaten immer wieder auf der Suche nach Aushilfen und Mini-Jobbern.

Hier steht man nicht am Fließband, sondern ist den ganzen Tag an der frischen Luft, im Café oder im Shop und hat abwechslungsreiche Aufgaben. Das Beste an diesem Nebenjob ist, dass man selber Vergünstigungen im Park erhält. Die Bezahlung hängt vom jeweiligen Freizeitpark ab, doch Mini-Jobber können mit bis zu 450 Euro pro Monat rechnen.

3. Babysitter

Babysitting ist ein beliebter Job bei Schülerinnen. Wenn die Eltern einen Termin haben oder mal wieder Zeit zu zweit verbringen wollen, brauchen sie Unterstützung. Je nachdem bedeutet das, mit den Kindern spielen, essen, spazieren gehen, sie ins Bett bringen oder auch einfach nur auf sie aufpassen, während sie schlafen. Dieser Nebenjob erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Pro Stunde kann man bei diesem Job zwischen 7 und 15 Euro verdienen. Um Babysitter zu werden, kann man in der Nachbarschaft rumfragen, Flyer aushängen oder auch Online Plattformen nutzen.

4. Influencer

Viele junge Menschen verdienen sich heute als Influencer Geld dazu. Influencer sind Meinungsmacher, die über Social Media, YouTube oder Blogs Einfluss auf ihre Follower nehmen. Je größer die Reichweite auf diesen Kanälen, desto wahrscheinlicher, dass Firmen Influencer ansprechen, um sie für Beiträge und Bewertungen zu zahlen.

Dieser Nebenjob eignet sich für alle, die sich im Internet bereits einen Namen gemacht haben, denn auf den Job “Influencer” kann man sich nicht einfach bewerben. Wie viel man als Influencer verdient, hängt vom Bekanntheitsgrad ab. Für gesponserte Beiträge zahlen Unternehmen durchschnittlich 600 Euro.

5. Bedienung

Im Gegensatz zum Influencer ist bedienen ein sehr klassischer Nebenjob. Besonders im Sommer suchen viele Cafés und Restaurants nach Aushilfen, um Getränke und Essen zu servieren, abzukassieren und gelegentlich auch zu putzen. Auch die Zubereitung von Kaffeespezialitäten ist heutzutage in vielen Cafés gefragt. Wer Zusatzqualifikationen mitbringt, kann hier punkten.

Wichtig ist, dass man als Bedienung die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Blick hat. Professionalität, Kontaktfreude, eine kommunikative, freundliche Art und ein gepflegtes Aussehen sind für diesen Job unerlässlich. Als Bedienung verdient man meist nur Mindestlohn. Dieser kann allerdings durch Trinkgeld aufgebessert werden. Um als Bedienung anzufangen, fragt man sich am besten in den Cafés der näheren Umgebung durch.

Dies ist nur eine kleine Auswahl möglicher Nebenjobs im Sauerland,. Mit etwas Kreativität und Engagement findet man immer eine Möglichkeit Geld zu verdienen.