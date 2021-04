5 Ausflugstipps mit Nervenkitzel im Sauerland

Das sich in Nordrhein-Westfalen befindende Sauerland bietet sich als Reiseziel an. Wer innerhalb Deutschlands wohnt und einen Urlaub plant, kann sich bei der Buchung und Planung im Sauerland auf unterschiedliche Angebote für Touristen freuen.

Viele wollen das Gebiet durchwandern, denn die Mittelgebirgsregion steckt voller Wälder, Wiesen, Hügel und interessanten Felsformationen. Doch auch der tägliche Kurzspaziergang mit dem Hund bereitet Freude. Soll es etwas actionreicher zugehen, kann man auch zum Skifahren gehen.

Mit dem Casino Hohensyburg gibt es aber sogar eine echte Spielbank in der Region.

Im folgenden Artikel sind 5 tolle Ausflugstipps mit Nervenkitzel im Sauerland vorgestellt. Da ist mit Sicherheit für alle etwas dabei.

1. Das Casino in Hohensyburg

Ob man mit Freunden im Team verreist oder als Paar etwas Neues erleben will: Das Casino in Hohensyburg ist sicher eine gute Wahl. Wie viele weitere Casinos der Region, überzeugt die Spielbank in Hohensyburg auch mit einem attraktiven Angebot an Automaten. Beim Zocken schießt das Adrenalin in die Höhe.

Ob der Spieler gewinnt oder verliert, spielt keine Rolle. Der Spaß steht im Vordergrund. Vor allem Slotmaschinen, aber auch Tischspiele wie Roulette und Poker laden zu einer Partie gegen das Casino oder gegen Freunde ein.

Wichtig: Wer in das Casino möchte, sollte sich vorab über den Dresscode informieren und die Öffnungszeiten beachten. Für alle anderen Zocker bietet sich der Besuch im Online Casino an.

2. Rennspaß beim Kartfahren

Für Fans von hohen Geschwindigkeiten steht die Kartbahn in Arnsberg bereit. Die Indoor-Bahn weist eine Gesamtlänge von 500 m auf und erstreckt sich über eine ansprechend gestaltete Halle. Um Rennfeeling aufkommen zu lassen, bietet die Bahn sogar LED-Anzeigen, die über die bereits gefahrenen Runden informieren. Zudem erfasst das System die gefahrene Zeit. So lässt sich der Sieg des Fahrers einwandfrei feststellen. Nicht nur an Geburtstagen eine tolle Idee.

Und: Für den Hunger zwischendurch stehen Gerichte zur Auswahl. So können sich kleine und große Rennfahrer für die nächste Fahrt stärken. Wichtig für Teilnehmer: Die Kartbahn darf nur mit einer Einweisung und kurzen Ausbildung genutzt werden. Den Betreibern ist der Punkt der Sicherheit äußerst wichtig, weshalb Gäste zu einer Ausbildung im Haus bereit sein sollten. Das gilt übrigens nur für Kinder unter 11 Jahren.

3. Zorbing – etwas für Groß und Klein

Zorbing gehört zur Gruppe der Funsportarten. Hierbei ist zwar auch ein wenig Eigenbewegung enthalten – allerdings eher passiv. Dennoch geht es um Balance, wenn der Ball rollt. Was ist Zorbing? Die Sportler begeben sich beim Zorbing in einen mit Hohlraum versehenen durchsichtigen Ball in Überdimension. In diesem rollen sie eine Wiese hinab oder können sogar über Wasser laufen. Zorbing bedeutet Action pur und Sportler sollten schwindelfrei sein. Außerdem: Bitte erst nach dem Sport essen und dann nur leichte Kost.

4. Freizeitwelt im Sauerland – die Berge ganz nah erleben

Im Sauerland gibt es keine hohen Berge und auch die Zugspitze ist weit entfernt. Wer sich körperlich fit halten und Adrenalin ausschütten will, kann sich in der Freizeitwelt im Sauerland austoben. Hier ist ein Kletterparadies entstanden. Die gesicherten Kletterer bewegen sich durch verschiedene Hindernisse. Zu Verletzungen kann es nicht kommen. Dieser Ort ist ein Spaß für die ganze Familie und so sind die Kleinen auch mal vom Smartphone wegzukriegen. Richtig Bewegung und inneren Ausgleich gibt es in der Jump Area. Einfach nur springen und spielen – Das ist das Motto.

Für den digitalen Spaß steht eine VR-Welt bereit. Die VR-Welt bietet Eindrücke einer völlig neuen und noch realistischeren Welt. Ob Games oder Dokumentationen – Mit der Brille bekommt alles eine andere Dimension. Besuchen Familien die Freizeitwelt im Sommer, stehen ihnen überdies Paddelboote und Wasserrutschen im Außenbereich bereit. Für Speisen und Getränke ist ebenso gesorgt.

5. Das Maislabyrinth für Orientierungs-Genies

Umgeben von der Natur lassen sich im Maislabyrinth in Diemelsee neue Pfade ergründen. Das Labyrinth orientiert sich an den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen. Hier kann niemand verloren gehen.

Darüber hinaus hat der Ottonenhof weitaus mehr zu bieten. Neben Rodelkursen für Kids und Skifahr-Angeboten für Erwachsene kommen auch Wanderungen rund um den Ottonenhof gut an. Im Sommer haben viele Fahrradstrecken geöffnet und laden zu einer Fahrt in die Natur an. Beim abendlichen Stockbrot Backen kommen alle Wander- und Naturfreunde zusammen. Vielleicht ist dies der Platz, um neben der eigenen Familie neue Freunde zu gewinnen.

Der Hof bietet vielen Tieren ein Zuhause. Wie wäre es mit einem Ausritt auf einem der Ponys? Auch Hasen können gestreichelt und Esel können aus nächster Nähe erlebt werden. Die Tiere sind an den Menschen gewöhnt und arbeiten gerne mit.

Viele Esel schmusen gerne und so sind es die Kleinen, die sich in die sanften Großtiere verlieben. Natürlich dürfen Schafe und Ziegen nicht fehlen und der angebotene Streichelzoo wird mit Meerschweinen komplett. Kinder ohne eigenes Haustier können so erfahren, wie viel Liebe von den Vierbeinern ausgeht. Für Buchungen ganzer Familienurlaube empfiehlt der Hof eine unverbindliche Kontaktanfrage, um ein freies Datum garantieren zu können.