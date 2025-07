48. Wormbacher Sommerkonzerte – Musikgenuss in romanischer Kulisse

Vom 6. Juli bis 24. August 2025 verwandelt sich die romanische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach wieder sonntagabends in einen Ort musikalischer Begegnung. Die nunmehr 48. Wormbacher Sommerkonzerte laden zu acht besonderen Konzerten mit Werken von Bach, Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Haydn, Hammerschmidt und vielen anderen ein. Geistliche Musik, große Namen der Musikgeschichte, selten gehörte Komponisten und stimmungsvolle Instrumentalwerke zeichnen auch in diesem Jahr die traditionsreiche Konzertreihe unter der Leitung von Ulrich Schauerte aus.

Ein besonderes Jubiläum begleitet die diesjährige Ausgabe. Der Kammerchor Schmallenberg feiert im Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet 1975, hat sich der Chor unter der Leitung von Ulrich Schauerte ein beeindruckendes Repertoire aller Epochen von der Alten Musik bis zur Moderne erarbeitet. Im Rahmen der Sommerkonzerte ist der Kammerchor mehrfach zu hören – unter anderem mit Werken von Monteverdi, Vivaldi und Mozart sowie selten gespielten Komponisten wie Andreas Hammerschmidt und Johann Philipp Krieger.

50 Jahre Kammerchor Schmallenberg

Die Konzerte finden immer sonntags um 19:30 Uhr statt. Den Auftakt macht am 6. Juli ein Konzert für Chor und Streicher mit barocker Vokal- und Instrumentalmusik, unter anderem von Mozart, Rathgeber und Vivaldi. Weitere Highlights sind ein Orgelkonzert „Bach und seine Söhne“ (20. Juli), ein Abend mit Musik und Poesie (27. Juli) sowie ein stimmungsvolles Cello- und Orgelkonzert „Lieder ohne Worte“ (17. August).

Die Sommerkonzerte stehen traditionell im Zeichen musikalischer Qualität und geistlicher Tiefe – und finden seit 48 Jahren bei freiem Eintritt und ohne öffentliche Mittel statt. Die Finanzierung wird ausschließlich durch Sponsoren und freiwillige Kollekten getragen. Der Träger ist der Kammerchor Schmallenberg in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde Wormbach.

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter:

www.wormbacher-sommerkonzerte.de