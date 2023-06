46. Wormbacher Sommerkonzerte: Neun Konzerte vom 2. Juli bis 27. August

Die Orgel der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach zählt zu den ältesten Instrumenten in Nordrhein-Westfalen. Ihre Pfeifen stammen zum Teil aus der Zeit vor 1500. Seit nunmehr 46 Jahren steht die alte Orgel der Pfarrkirche im Mittelpunkt der in den Sommermonaten stattfindenden Wormbacher Sommerkonzerte, die der Kammerchor Schmallenberg unter der Leitung von Ulrich Schauerte aufführt.

In diesem Jahr laden neun Konzerte mit unterschiedlichen, überwiegend kammermusikalischen Besetzungen zur Entdeckung von völlig unbekannten Werken bis hin zu allseits bekannten Werken der Musikgeschichte ein. Die diesjährigen Sommerkonzerte beginnen am Sonntag, 2. Juli um 19:30 Uhr mit einem Konzert für Chor und Orgel. Auf dem Programm stehen dann Werke von Scheidt, Bach, Bartolini und Händel. Ein Konzert für Streichtrio und Orgel mit den Musikern Kunigunde Schauerte, Violine, Rüdiger Alkert, Viola, Zoltan Czegledi, Violoncello und Ulrich Schauerte, Cembalo und Orgel folgt am darauffolgenden Sonntag, 9. Juli.

Ein Orgelkonzert mit dem spannenden Thema „Bach und seine Söhne“ folgt am 16. Juli. Ulrich Schauerte stellt dann bekannte Werke von Joh. Seb. Bach und seinen Söhnen C.Ph.E. Bach, W.Fr. Bach und Joh.Chr. Bach vor. In einem außergewöhnlichen Konzert für Pauken und Orgel präsentieren Franz Hanses, Pauken und Ulrich Schauerte, Orgel schwungvolle Werke von Händel, Mösl, Susato, Knecht und Alcock vor. Zwischen den Werken für Pauke und Orgel erklingen Sätze aus den französischen Suiten von Joh. Seb. Bach.

Anna Magdalena Schauerte, Sopran und Ulrich Schauerte, Orgel präsentieren am Sonntag, 30. Juli ein Konzert für Sopran und Orgel mit Werken von Viadana, Eberlin, Bach, Schubert und Langlais. Zwischen den Werken für Gesang und Orgel erklingen Sätze aus den Orgelmessen von Fr. Couperin. Im Konzert für Violoncello und Orgel am 6. August präsentieren Susanna Pflüger, Violoncello und Ulrich Schauerte, Orgel ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Bruch, Schubert, Mahler, Béllier, Schauerte, Guilmant, Lemmens, Franck und Widor.

Wieder ein Familienkonzert für Kinder- und Erwachsenenohren

Eine besondere Freude in der diesjährigen Konzertreihe ist es, wieder am Sonntag, 13. August ein Familienkonzert mit Beteiligung von drei Generationen der Familie Schauerte aufführen zu können. Dabei wird ein abwechslungsreiches Programm für Kinder- und Erwachsenenohren musiziert. Das Spektrum reicht von der Bach-Arie „Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei“ über Leopold Mozarts Kindersinfonie bis zu Auszügen aus Saint-Saëns berühmten Karneval der Tiere.

Im Konzert für Frauenchor und Orgel am 20. August präsentieren die Frauenstimmen des Kammerchores Schmallenberg und Ulrich Schauerte, Klavier und Orgel bekannte und weniger bekannte Werke von Vierdanck, Scarlatti, Krieger, Händel, Schauerte, Liszt und Délibes. Zum Abschluss der 46. Wormbacher Sommerkonzerte führen im Konzert für Chor und Orgel, der Kammerchor Schmallenberg unter der Leitung von Ulrich Schauerte, Werke von Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Franck und Peters auf.

Wie in allen Jahren zuvor unterstützen Tourismusunternehmen aus dem Schmallenberger Sauerland sowie weitere Firmen aus Industrie, Handwerk, Handel und dem Dienstleistungsbereich die Wormbacher Sommerkonzerte. Die Träger der neun Konzerte sind der Kammerchor Schmallenberg in Verbindung mit der Pfarrgemeinde Wormbach. Weitere Infos über die 46. Wormbacher Sommerkonzerte und Reservierungsmöglichkeiten gibt es auf der Website: www.wormbacher-konzerte.de