46 neue Azubis greifen nach den „Sternen“

Die „Sterne“ begrüßen ihren Branchennachwuchs: 1 Landhotel Gasthof Schütte, 2 Hotel Deimann, 3 Hotel Rimberg, 4 Landhotel Voss, 5 Hotel Jagdhaus Wiese, 6 Hotel Platte

Eine sehr positive Entwicklung: In den Häusern der „Sterne im Sauerland“ starteten im August und September dieses Jahres insgesamt 46 Auszubildende ihre berufliche Laufbahn in der Küche, im Restaurant und im Hotelmanagement – das ist mehr als eine Verdopplung zum letzten Jahr. Die meisten Ausbildungsverträge wurden für Koch/Köchin sowie für Fachmann/Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie abgeschlossen. Beinahe ein Viertel der neuen Kolleginnen und Kollegen kommen aus Indonesien, Marokko, Vietnam und Madagaskar.

„Unser kontinuierlicher Einsatz für die Ausbildung junger Menschen zahlt sich aus. Erstkontakte in Schulen und auf Berufsmessen münden immer häufiger in ein Praktikum und letztendlich in eine duale Ausbildung. Die Schülerinnen und Schüler spüren die tolle Dynamik im Zusammenspiel von Gästen und Hotel-Team. Und sie verstehen, welche Chancen ihnen unsere Branche bietet – im Sauerland und natürlich weltweit!“, so Elke Stahlmecke, Kooperationsmanagerin.

Eigenes Geld verdienen

Mit Start der Ausbildung verdienen die jungen Nachwuchskräfte auch schon ihr eigenes Geld. Zum Ausbildungsstart am 1. August beträgt die monatliche Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr 1.150 Euro brutto. Je Ausbildungsjahr erhöht sich dieser Betrag um 100 Euro.

Dazu kommen weitere geldwerte Vorteile. Zum Beispiel die kostenfreie Nutzung des SPA-Bereichs im Hotel, vergünstigte Übernachtungspreise in rund 600 Hotels in Deutschland sowie 25 % Rabatt auf Essen und Trinken in den Gastronomien der Kooperationshotels.

Selbst Erfahrungen sammeln

Die beste Möglichkeit, erste eigene Erfahrungen in der Gastgeberbranche zu sammeln, ist in der Tat das Praktikum. Es gibt konkrete Einblicke in den Hotelarbeitsalltag und man lernt direkt die Kolleginnen und Kollegen kennen, mit denen man künftig zusammenarbeiten könnte.

Außerdem sind „Die Sterne im Sauerland“ persönlich auf der BerufsInfoBörse (BIB) im Berufskolleg Meschede am 13. und 14. September 2024 jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr ansprechbar.Weitere Termine von Ausbildungsmessen für ein erstes Gespräch gibt es unter www.die-sterne-im-sauerland.de/jobs/ausbildungsmessen

Information:

Die Sterne im Sauerland Gegründet im Mai 2018, setzen sich die Hotels der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ für eine Stärkung familiengeführter Häuser sowie der Region ein. Dies haben sie in einem gemeinsamen Leitbild verankert. Fokusthemen der gemeinsamen Arbeit liegen in den Bereichen Erfahrungsaustausch, Netzwerkausbau sowie Mitarbeiter & Ausbildung. Die Hotels sind zertifizierte TOP-Ausbildungsbetriebe nach den Kriterien des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Innerhalb der Kooperation behält jedes Hotel seine Eigenständigkeit und profiliert sich mit seinen besonderen Merkmalen, um die Vielfalt der Gast- und Arbeitgeberbetriebe in der Region zu unterstreichen.

Gründungsmitglieder (Mai 2018):

Hotel Deimann, Schmallenberg-Winkhausen

Hotel Diedrich, Hallenberg

Hotel Gasthof Schütte, Schmallenberg-Oberkirchen

Hotel Jagdhaus Wiese, Schmallenberg-Jagdhaus

Hotel Waldhaus Ohlenbach, Schmallenberg-Ohlenbach

Kooperationsmitglieder:

Hotel Platte, Attendorn-Niederhelden (Febr. 2019)

Hotel Rimberg, Schmallenberg-Rimberg (Febr. 2019)

Hotel Knippschild, Rüthen-Kallenhardt (Juli 2020)

Hotel Voss, Lennestadt-Saalhausen (Febr. 2024)