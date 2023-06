Fünf aktive Tage voller Natur und Abenteuer!

Die 42. Schmallenberger Sauerland Wanderwoche findet vom 25. bis 29. Juli 2023 statt und lädt Wanderfreunde jeden Alters zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise durch die malerische Landschaft des Sauerlands ein. Unter fachkundiger Führung werden verschiedene Wanderrouten erkundet, während die Teilnehmer die Schönheit der Natur genießen und sich bei einer gemeinsamen Mittagsrast im Wald mit Kaffee und Rucksackverpflegung stärken können.

Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für Wanderbegeisterte. Jeden Tag steht eine neue Route auf dem Plan und garantiert so Abwechslung und spannende Entdeckungen. Die Wanderungen starten jeweils um 09.30 Uhr und werden von erfahrenen Wanderführern begleitet, die ihr Wissen über die Region gerne mit den Teilnehmern teilen.

Für eine unkomplizierte Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung bis zwei Tage vor der jeweiligen Wanderung unter der Telefonnummer 02972 / 97400 erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Tag 5,- € pro Person. Kinder bis 14 Jahre nehmen kostenlos teil. Zusätzlich zur Teilnahmegebühr können am Zielort warme Gerichte, Kaffee und Kuchen sowie Getränke erworben werden. Um die Startpunkte der Wanderungen bequem zu erreichen, steht an den jeweiligen Wandertagen ein Bustransfer zur Verfügung.

Die 42. Schmallenberger Sauerland Wanderwoche verspricht auch in diesem Jahr wieder eine unvergessliche Zeit in der atemberaubenden Natur des Sauerlands. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – jeder ist herzlich eingeladen, an diesem einzigartigen Wandererlebnis teilzunehmen.

Das genaue Programm sowie weitere Informationen zur Wanderwoche finden Sie unter www.schmallenberger-sauerland.de.