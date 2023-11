40 Jahre Architektur

Dipl.-Ing. Peter Walach

Seit mehr als 40 Jahren werden nicht nur die ortsansässigen, sondern auch viele auswärtige Bauherren vom Architekturbüro Peter Walach bei der Planung und Ausführung ihrer Bauvorhaben betreut. Und seit mehr als 40 Jahren sind der Architekt Peter Walach und sein Planungsteam immer wieder aufs Neue und erfolgreich darum bemüht, für die verschiedensten Planungs- und Bauaufgaben – sei es ein Ein- oder Mehrfamilienhaus, ein Doppel- oder Reihenhaus, ein Hotel- oder Gastronomie-Betrieb, eine Erweiterung, ein Umbau, eine Sanierung oder auch ein Gewerbebau – die passende Lösung zu finden.

Quelle: WOLL Magazin

Die Entwurfsarbeit wird dabei stets als Suche nach einer Idee verstanden, in der das Wesen der Bauaufgabe, das heißt, in erster Linie die individuellen Wünsche der Bauherrschaft, aber auch die gesellschaftlichen Erfordernisse zum Ausdruck kommen. Bei jeder Planungsaufgabe sind die Berücksichtigung der ökologischen Belange und die Aspekte des energiesparenden Bauens wichtige Anliegen. Deshalb wird auch bei der Bauausführung im Einvernehmen mit der Bauherrschaft auf die Verwendung möglichst vieler natürlicher Baustoffe besonderer Wert gelegt. So wurden beispielsweise die im Büro Walach in den letzten Jahren geplanten Einfamilienhäuser fast allesamt in Holzbauweise errichtet.

Peter Walach wurde am 13. April 1955 in Frankenberg an der Eder geboren, wuchs im nordhessischen Korbach auf, wo er im Jahre 1974 seine Schulzeit mit dem Abitur beendete. Nach der Bundeswehrzeit begann er im Jahre 1976 sein Studium der Architektur an der Universität in Kassel, wo er am 17.02.81 sein Diplom in der Fachrichtung Architektur erhielt. Es folgten noch ein zweisemestriges, städtebauliches Vertiefungsstudium und gleichzeitig die ersten beruflichen Erfahrungen als freier Mitarbeiter in namhaften Architekturbüros in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden. Auf Grund eines erfolgreichen Architektenwettbewerbes für die Schmallenberger Sparkasse führte ihn der berufliche Weg im Jahre 1982 nach Schmallenberg, wo er zusammen mit einem Studienfreund ein Partnerschaftsbüro in der Weststraße gründete. Seit dem 29. April 1983 ist Peter Walach Mitglied in der Architektenkammer und nun also seit 40 Jahren als selbständiger Architekt in Schmallenberg tätig.

Nach der Gründung eines eigenen Büros im Jahr 1987 erfolgte 1997 der Umzug mit fünf Mitarbeitern in das ehemalige „Alexanderhaus“ in der Gartenstraße 6a, wo es sich auch heute noch befindet. Das Architekturbüro ist ein von der IHK geprüfter und anerkannter Ausbildungsbetrieb für Bauzeichner(innen), seit 2017 ist Peter Walach DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Bauschadenbewertung und seit 2018 DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung.

Die Freude am Beruf des Architekten hat Peter Walach bis heute nicht verloren, was wohl auch daran liegen mag, dass auf Grund der individuellen Bauherrenwünsche immer wieder neue Entwürfe entstehen und somit die Planungsarbeit stets kreativ bleibt und niemals langweilig wird. Über den Besuch eines jungen, engagierten Architekten oder einer jungen, engagierten Architektin mit dem beruflichen Interesse, ein erfolgreich geführtes Architekturbüro in Schmallenberg einmal als Nachfolger(in) zu übernehmen, würde sich Peter Walach sehr freuen.