40.000 Euro für das Ehrenamt in der Stadt Warstein

Bürgermeister Maximilian Spinnrath und Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei, überreichten Schecks der Paul-Cramer-Stiftung

Insgesamt 40.000 Euro schüttet die Paul-Cramer-Stiftung in diesem Jahr für 41 Vereine und Institutionen aus dem Warsteiner Stadtgebiet aus. „Unser gesellschaftliches Miteinander lebt vom Ehrenamt. Umso mehr freuen wir uns, dieses Wirken, die Aktionen und Projekte unterstützen zu können“, erklären Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzender Maximilian Spinnrath sowie Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei und Stiftungsratsmitglied.

„Die Übergabe der Förderschecks ist immer ein ganz besonderer Termin“, so Maximilian Spinnrath: „Wir können nicht nur mit der symbolischen Übergabe der Förderung den Vereinen eine Freude machen, sondern auch zeigen, welche große Bedeutung für uns das Ehrenamt in unserer Heimatstadt Warstein mit seinen neun Ortsteilen hat!“

Stellvertretend für die insgesamt 41 Vereine und Institutionen, die in diesem Jahr von der Förderung durch die Paul-Cramer-Stiftung profitieren, überreichten Maximilian Spinnrath und Catharina Cramer persönlich die Schecks an den Förderverein des Europa-Gymnasiums Warstein, an den TuS Grün-Weiß Allagen sowie an die Große Warsteiner Karnevalsgesellschaft.

Mit 2.300 Euro unterstützt die Paul-Cramer-Stiftung die Gedenkstättenfahrten des Europa-Gymnasiums zur Gedenkstätte Buchenwald. „Die Erinnerungskultur, wozu die Gedenkstättenfahrten gehören, hat einen großen Stellenwert im Schulalltag des Europa-Gymnasiums“, erklärte Matthias Lux, Vorsitzender des Fördervereins des Europa-Gymnasiums: „Allerdings werden die steigenden Fahrtkosten zu einer wachsenden Herausforderung. Daher sind wir dem Stiftungsrat der Paul-Cramer-Stiftung sehr dankbar für die Unterstützung, um auch zukünftig möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Gedenkstättenfahrt nach Buchenwald ermöglichen zu können.“

Der TuS Grün-Weiß Allagen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Mit 600 Euro unterstützt die Paul-Cramer-Stiftung die Organisation und Durchführung der Jubiläumsfeierlichkeiten. „Über das ganze Jubiläumsjahr verteilt finden viele Aktionen und Veranstaltungen statt – insbesondere für Kinder und Jugendliche. Das Geld der Paul-Cramer-Stiftung können wir für die Umsetzung daher sehr gut gebrauchen“, so Dietmar Helle als Vorsitzender des TuS Grün-Weiß Allagen.

Die Große Warsteiner Karnevalsgesellschaft erneuert den Rosenmontagswagen ihres Kinderprinzenpaares – und darf sich über eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro durch die Paul-Cramer-Stiftung freuen. GWK-Präsident Marc Lohmann: „Der Rosenmontagszug ist in jedem Jahr für alle Karnevalisten ein Höhepunkt – dazu trägt auch der Wagen unseres Kinderprinzenpaares bei. Mit der Förderung durch die Paul-Cramer-Stiftung können wir nun bauliche und kreative Arbeiten in die Tat umsetzen.“

„Der Förderverein des Europa-Gymnasiums, der TuS Grün-Weiß Allagen und die Große Warsteiner Karnevalsgesellschaft repräsentieren die Vielfalt der Vereinslandschaft in der Stadt Warstein“, so Catharina Cramer: „Genauso profitieren in diesem Jahr auch viele Vereine aus dem Bereich Schützenwesen, Heimatkunde, Gesundheitswesen, Kinderbetreuung und Kultur von einer Förderung.“

Auch im kommenden Jahr sind wieder Fördermaßnahmen durch die Paul-Cramer-Stiftung vorgesehen. „Über die entsprechenden Termine und Modalitäten der Antragstellung werden wir rechtzeitig informieren“, so Florian Dolle vom Sachgebiet Immobilien der Stadt Warstein.