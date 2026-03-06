4-Sterne-Klassifizierung des ADFC für den RuhrtalRadweg

Diese Klassifizierung ist ein bundesweit anerkanntes Gütesiegel, das Radreisenden verlässliche Orientierung bei der Urlaubsplanung bietet. Sie hat eine Gültigkeit von drei Jahren und wird dem RuhrtalRadweg zum sechsten Mal seit 2010 verliehen.

Garrelt Duin, Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr (RVR), betont die Bedeutung dieser Auszeichnung für die Region: „Der RuhrtalRadweg feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und steht für die Attraktivität des Ruhrgebiets – er verbindet Natur, Kultur und Industriegeschichte auf einzigartige Weise. Die erneute 4-Sterne-Klassifizierung zeigt, dass Qualität und Kooperation hier dauerhaft gelebt werden. Gemeinsam schaffen wir tolle Erlebnisse, die man im wahrsten Sinne des Wortes erfahren kann.“



Qualitätssicherung durch strenge Prüfkriterien



Die ADFC-Sterneklassifizierung bewertet Kriterien wie die Oberflächenqualität, Wegbreite, Beschilderung und touristische Infrastruktur. Im Rahmen des Klassifizierungsverfahrens profitiert ein Radweg von der professionellen Prüfung, die nicht nur Schwachstellen aufdeckt, sondern dank eines verbundenen und umfassenden Qualitätsmanagements auch die Grundlage für gezielte Verbesserungen bildet.

Thomas Grosche, Landrat des Hochsauerlandkreises, unterstreicht die Bedeutung dieser kontinuierlichen Arbeit: „Als Quellregion des RuhrtalRadwegs sind wir stolz darauf, Teil dieser Erfolgsstory zu sein. Die erneute ADFC-Klassifizierung bestätigt das Engagement vieler Partnerinnen und Partner, die gemeinsam für Qualität, Nachhaltigkeit und ein starkes touristisches Profil unserer Region arbeiten.“



Harald Spiering, Projektleiter RuhrtalRadweg beim Regionalverband Ruhr (RVR), ergänzt im Hinblick auf die praktische Umsetzung vor Ort: „Die Qualitätsprüfung gibt uns wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit. Viele Verbesserungen – von optimierter Beschilderung bis zu Rastplätzen – entstehen direkt aus den Hinweisen der ADFC-Analyse und kommen so den Radelnden unmittelbar zugute.“



Über den RuhrtalRadweg



Der RuhrtalRadweg verbindet auf rund 240 Kilometern die Quelle der Ruhr im Sauerland mit ihrer Mündung in den Rhein in Duisburg. Er gilt als Paradebeispiel für den Strukturwandel der Region, indem er Naturerlebnis mit Industriekultur verbindet.