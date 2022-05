„4 mitten im Sauerland“ erneut als Förderregion ausgewählt

Die Freude bei Bernhard Halbe ist riesig: Der 1. Vorsitzende des LEADER-Vereins „4 mitten im Sauerland“ erhielt jetzt die Benachrichtigung des Landesumweltministeriums, dass die vier Kommunen ab 2023 weitere 2,3 Mio. Euro zur Förderung der regionalen Entwicklung bis 2029 erhalten.

Damit gehören die „4 mitten im Sauerland“ zu insgesamt 45 LEADER-Regionen, die in der kommenden Förderperiode von EU und dem Land Nordrhein-Westfalen unterstützt werden und können sich über eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von LEADER in der Region freuen: Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg sind seit 2009 LEADER-Förderkulisse und konnten so bislang etwa 100 LEADER- und 55 Kleinprojekte umsetzen. Dadurch wurden rund 4 Mio. Euro an Fördergeldern in der Region investiert. So kann es weitergehen, denn neben dem LEADER-Programm wird auch das erfolgreiche Schwesternprogramm „Regionalbudget“ weitergeführt, bei dem seit 2019 Kleinprojekte bis 20.000 € in erster Linie für Vereine aus der Region gefördert werden.

Mit dem erneuten Wettbewerbserfolg ist für die vier Kommunen sichergestellt, dass auch weiterhin positive regionale Effekte ausgebaut werden können. In der mit breiter Beteiligung erstellten Entwicklungsstrategie wurden dafür die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt, denen sich die LEADER-Region 4 mitten im Sauerland widmen will: So stehen in den kommenden Jahren vor allem die Handlungsfelder „Starke Orte“, „Gutes Klima“, „Innovatives Arbeiten“ sowie „Lebenswerte Heimat“ im Fokus.

Regionalmanagerin Miriam Schulte-Remmert freut sich bereits auf die anstehenden Aufgaben: „Es ist spannend eine Förderperiode von Anfang an mitzugestalten und die Bevölkerung bei dem Erreichen der selbstgesteckten Ziele zu unterstützen.“ Die kommenden Monate will die Region daher nutzen, um die Menschen vor Ort auf die Umsetzung der RES in den kommenden Jahren einzuschwören. Entsprechende Veranstaltungen und Informationsangebote sind bereits in Planung. Denn ein großes Plus der LEADER-Förderung wird auch in Zukunft unverändert sein: LEADER ist für alle da. Jeder mit einer spannenden Projektidee kann diese mit den Fördermitteln aus dem LEADER-Topf umsetzen, solange sie in den inhaltlichen und formalen Rahmen des Programms passt. Dafür gibt es mit dem Regionalmanagement der Region kompetente Ansprechpartner, die bei der Projektvorbereitung beraten und bei der Antragstellung unterstützen.

Informationen zu LEADER und zur Region „4 mitten im Sauerland“ finden sich im Internet unter www.leader-sauerland.de und bei Facebook unter https://www.facebook.com/LEADERRegion4mittenimSauerland. Bei Fragen und Anmerkungen steht Regionalmanagerin Miriam Schulte-Remmert gern zur Verfügung:

E-Mail: info@leader-sauerland.de, Telefon: 02904 712 88 22