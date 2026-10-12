30 Jahre „Weihnachten im Schuhkarton“

Jubiläumsjahr für die weltweit bekannte Geschenkaktion – auch 2026 sind die Tourist-Informationen in Bestwig und Meschede wieder Annahmestellen

„Weihnachten im Schuhkarton“ feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 30 Jahren werden mit der Geschenkaktion Kindern weltweit zu Weihnachten besondere Glücksmomente geschenkt. Auch die Tourist-Informationen in Bestwig und Meschede unterstützen die Aktion in diesem Jubiläumsjahr wieder und nehmen gepackte Schuhkartons entgegen. Wie groß die Unterstützung in der Region ist, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr: Über 160 liebevoll gepackte Schuhkartons durften die Tourist-Informationen in Bestwig und Meschede entgegennehmen. Jede einzelne Spende trägt dazu bei, einem Kind eine besondere Freude zu bereiten. Auch 2026 freuen sich die Tourist-Infos wieder über viele gepackte Schuhkartons. Geeignete Geschenke sind beispielsweise neu gekaufte Kleidung (bitte nicht waschen), Kuscheltiere, Spielzeug oder Schulmaterialien.

Die Päckchen können in der Tourist-Information Bestwig, Bundesstraße 139, 59909 Bestwig, sowie in der Tourist-Information Meschede, Le-Puy-Straße 8, 59872 Meschede, abgegeben werden. In den beiden Tourist-Informationen liegen Flyer mit wichtigen Hinweisen zur Aktion, Geschenkideen und Tipps für ein besonderes „WOW-Geschenk“ aus. Dort finden sich auch Etiketten zum Ausschneiden, mit denen angegeben wird, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht der Schuhkarton bestimmt ist.

Wichtig: Schuhkarton und Deckel sollten separat verpackt und anschließend mit einem Gummiband verschlossen werden. So lässt sich der Karton weiterhin problemlos öffnen und die enthaltenen Geschenke können vor der Übergabe an die Kinder kontrolliert werden. Dies ist insbesondere wichtig, da die Kartons über Ländergrenzen transportiert werden und der Zoll Zugriff auf die Inhalte haben muss. Nach der Abgabewoche werden die gesammelten Schuhkartons weitertransportiert und anschließend an bedürftige Kinder verteilt.

Auch in diesem Jahr sollen wieder zahlreiche Kinder in verschiedenen Ländern und Regionen, insbesondere in Osteuropa, mit einem liebevoll gepackten Geschenk überrascht werden. Die Länder, die in diesem Jahr mit Schuhkartons aus Deutschland beliefert werden, sind Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Slowakei und Ukraine.

Die Tourist-Informationen Bestwig und Meschede freuen sich über viele kleine und große Unterstützerinnen und Unterstützer und hoffen, auch 2026 wieder zahlreiche Schuhkartons entgegennehmen zu dürfen. Die Abgabe ist in diesem Jahr bis zum 16. November 2026 möglich.