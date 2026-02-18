30 Jahre Upländer Bauernmolkerei



Positiver Ausblick für Bio-Milchmarkt und Perspektiven für Bio-Betriebe und Neu-Umsteller

Im April 2026 blickt die Upländer Bauernmolkerei auf 30 Jahre erfolgreiche Bio-Milchverarbeitung zurück. Seit ihrer Gründung steht die Molkerei für regionale Wertschöpfung, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben und eine konsequent ökologische Ausrichtung. Das Jubiläum markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte, sondern fällt in ein Jahr, in dem sich besonders positive Entwicklungen auf dem Bio-Milchmarkt abzeichnen.

Der Bio-Milchmarkt zeigt aktuell ein starkes Wachstum. Die Nachfrage nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten steigt kontinuierlich, sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch in der Weiterverarbeitung. Bio-Milch wird weiterhin gezielt gesucht, und die Marktaussichten gelten als stabil und zukunftsfähig. Für landwirtschaftliche Betriebe eröffnen sich damit gute Perspektiven, sowohl für bestehende Bio-Betriebe als auch für Höfe, die eine Umstellung in Betracht ziehen.

Vor diesem Hintergrund möchte die Upländer Bauernmolkerei interessierten Betrieben Einblicke in ihre Arbeit und die Zusammenarbeit innerhalb der Liefergemeinschaft geben. Gemeinsam mit Anbauverbänden lädt die Liefergruppe der Milcherzeugergemeinschaft Hessen w.V. (MEG) am 04. März 2026 zu einem Informationstag ein, der sich gezielt an umstellungsinteressierte Betriebe sowie bereits wirtschaftende Bio-Höfe richtet.

Der Informationstag beginnt um 11:00 Uhr in der Milchstraße 1, 34508 Willingen-Usseln, am Neubau der Molkerei. Nach der Begrüßung findet ein Rundgang rund um das Produktionsgebäude statt, bei dem die interessierten Landwirtinnen und Landwirte Einblicke in den Neubau erhalten. Das weitere Programm findet im Ökologischen Tagungshaus statt, Schulstr. 3a, 34508 Willingen-Usseln, wo ein kleiner Mittagssnack angeboten wird.

Eine Videovorführung soll anschließend die Prozesse der Bio-Milchverarbeitung veranschaulichen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung stellt sich die MEG vor und beantwortet gemeinsam mit Anbauverbänden Fragen rund um die biologische Milcherzeugung, die Zusammenarbeit in der Liefergemeinschaft sowie Perspektiven für umstellungsinteressierte Betriebe. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, das Raum für persönlichen Austausch und persönliche Gespräche bietet.

Mit dieser Veranstaltung möchte die MEG interessierten Betrieben die Möglichkeit geben, die Bio-Milcherzeugung transparent, praxisnah und im direkten Dialog kennenzulernen.

Anmeldungen sind gerne per E-Mail an Erzeugerberatung@bauernmolkerei.de möglich; spontan Teilnehmende sind ebenfalls herzlich willkommen.