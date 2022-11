30 Jahre Heimatbund Gemeinde Finnentrop

Doris Kennemann und Mechthild Sieg in ihren Ämtern bestätigt

Im Rahmen seiner Hauptversammlung am vergangenen Freitag im Gasthof Rademacher in Faulebutter feierte der Heimatbund Gemeinde Finnentrop, der am 26. Oktober 1992 als „Arbeitskreis für Geschichte und Heimatpflege“ gegründet wurde, sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass und auch als Ersatz für die sonst üblichen Veranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, hatte der Verein seine Mitglieder zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Doris Kennemann als Vorsitzende, Mechthild Sieg als Kassenführerin und Gisela Riedel als Kassenprüferin einstimmig für vier weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Die Vorsitzende stellte den Jahresbericht für 2021 und 2022 vor. Die vom Heimatbund 2014 verlegten Stolpersteine in Lenhausen sind unter ihrer Mitwirkung in die App des WDR zu Stolpersteinen in Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Im März diesen Jahres hatten die Firmbewerberinnen und –bewerber von Lenhausen diese im Rahmen einer Andacht noch gereinigt.

Besonderen Stellenwert nahm in der Jahresarbeit die Bearbeitung und Veröffentlichung von heimatkundlichen Texten ein. So wurde das „Todten-Register für den Todtengräber der katholischen Gemeinde Schönholthausen 1887 – 2005“ dem Gemeindearchiv übergeben, nachdem es zuvor von Matthias Baumeister digitalisiert und auf die Homepage des Vereins gestellt worden war. In Vorbereitung ist die Veröffentlichung von plattdeutschen „Dönekes“ und Gedichten von Carl Wigge, die das Alltagsleben der Nachkriegsjahre 1945 bis 1949 in Schönholthausen beschreiben. Diese hat Volker Kennemann von stark vergilbten Fotokopien abgeschrieben und teilweise „rekonstruiert“. Beide Texte wurden dem Heimatbund freundlicherweise von seinem Mitglied Meinolf Schröder aus Ostentrop zur Verfügung gestellt. Weiterhin findet auch der Verkauf von antiquarischer Heimatliteratur statt, die ergänzt um einige „neue“ Exemplare auf der Homepage unter www.heimatbund-finnentrop.de zu finden ist.