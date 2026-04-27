30 Jahre Arnsberger Feuerwehr Historie: Familientag und Oldtimer Treffen

Ein Wochenende voller Action, glänzendem Chrom und Mitmach-Aktionen steht bevor: Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens lädt die Arnsberger Feuerwehr-Historie e. V. am 01. und 02. Mai jeweils ab 11 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm am BRENNPUNKT – Feuerwehrmuseum der Generationen in Arnsberg nahe des Bahnhofs ein. Sowohl Technikfans als auch Familien kommen hier voll auf ihre Kosten.

Zwei Tage, zwei Highlights: Der Startschuss fällt am Freitag, den 01. Mai, mit einem großen Familientag. Hier steht das Erleben im Vordergrund. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher um 13:00 Uhr und 16:00 Uhr: Dann demonstriert die Rettungshundestaffel in beeindruckenden Übungen das Können ihrer vierbeinigen Lebensretter. Auch das THW Arnsberg zeigt sein Können.

Am Samstag, den 02. Mai, schlagen die Herzen von Technik-Liebhabern höher. Das große Oldtimertreffen lockt historische Schätze auf das Gelände. Den krönenden Abschluss der Fahrzeugschau bildet die gemeinsame Ausfahrt, bevor um 17 Uhr die feierliche Preisverleihung stattfindet.

Action zum Mitmachen für kleine und große Entdecker

An beiden Tagen verwandelt sich das Gelände in eine Erlebniswelt. Kinder können nachempfinden, wie die Feuerwehr früher gelöscht hat, indem sie an der historischen Pumpenspritze Wasser spritzen, oder ihren Mut auf der Atemschutzstrecke beweisen. Wer es kreativer mag, kann sich beim Kinderschminken verwandeln lassen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Eine Cafeteria mit hausgemachten Kuchen und ein herzhafter Grillstand bieten für jeden Geschmack das Richtige. Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, ist ab 18 Uhr zum Dämmerschoppen in gemütlicher Atmosphäre eingeladen.

Wichtige Informationen für Besucher und Teilnehmer

Eintritt: Der Besuch der Veranstaltung ist für alle Gäste kostenfrei.

Fahrzeug-Aussteller: Teilnehmer mit Oldtimern werden um eine kostenlose Anmeldung gebeten.

BOS-Fahrzeuge: Historische und aktuelle Einsatzfahrzeuge von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind herzlich willkommen!

Kommen Sie vorbei, erleben Sie Technik hautnah und genießen Sie zwei Tage voller Gemeinschaft. Wir freuen uns auf Sie!