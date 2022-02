30.000 Euro Nachhaltigkeits-Prämie für Vereinsprojekte

Ab sofort: Zusatzchance für Vereine in der Region für die ersten 15 Crowdfunding-Projekte

Die Sanierung der Umkleidekabine für den Sportverein, die Überdachung der Bühne des Dorfplatzes oder die Wasserrutsche für das Freibad: es gibt viele Wünsche, die sich die heimischen Vereine gerne erfüllen möchten. „Mit der Crowdfunding Plattform „Viele schaffen mehr“ haben wir in den letzten 6 Jahren vielen Vereinen bei der Finanzierung ihrer Projekte helfen können,“ freut sich Frank Segref, Leiter Unternehmenskommunikation der Volksbank Bigge-Lenne und verweist auf die Erfolgsgeschichte von Crowdfunding: „ Über 780.000 Euro konnten an die Vereine in der Region weitergegeben werden.“

Auch in diesem Jahr unterstützt die Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne die heimischen Vereine, die es gerade seit Pandemiebeginn nicht einfacher haben, das Vereinsleben aufrecht zu halten. „Da möchten wir unterstützen, Deshalb gibt es nun die Chance auf zusätzlich 1.000 Euro für nachhaltige Klimaschutzprojekte und Projekte zur Jugendförderung“, so Segref bei der Vorstellung der Aktion gemeinsam mit Petra Sprenger (Marketing) und den Serviceberaterinnen Kathrin Scalabrino und Luisa Kramer. Die ersten 15 Vereine, die im neuen Jahr Klimaschutz-Projekte starten, können sich über das Extra-Geld freuen.

Im 2. Halbjahr werden weitere 15 Vereins-Projekte unterstützt, die nachhaltig in die Jugendförderung investieren. „Insgesamt stellen wir zusätzlich 30.000 Euro zur Verfügung.“ Ansprechpartnerin für die Vereine ist Petra Sprenger: „Es werden die Projekte berücksichtigt, die im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 2022 auf unserer Crowdfunding Plattform eingestellt und bis zum 28. Februar 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Teilnehmen können alle Vereine und Einrichtungen, die gemeinnützig anerkannt sowie Mitglieder und Kunden bei der Volksbank Bigge-Lenne sind.“

Informationen zur Nachhaltigkeits-Prämie sind auch online unter www.voba-bigge-lenne.de/crowdfunding erhältlich.

Bildzeile: Freuen sich darauf, die Nachhaltigkeits-Prämie schon bald an Vereine in der Region zu übergeben: (v.l.) Petra Sprenger, Kathrin Scalabrino, Frank Segref und Luisa Kramer.