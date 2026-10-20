3 erste Plätze bei Leserwahlen: MENNEKES überzeugt mit Wallboxen und Ladekabeln

MENNEKES erreicht bei 2 notariell begleiteten Leserwahlen insgesamt 3 erste Plätze. Beim Tech Award 2026 von „auto motor und sport“ gewinnt die Wallbox AMTRON® 4You 560 in der Kategorie „Energiemanagement & Wallboxen“. Bei der Best Brand Leserwahl 2026 der „AUTO Straßenverkehr“ belegt MENNEKES sowohl in der Kategorie „Ladekabel“ als auch in der Kategorie „Wallboxen-Anbieter“ Platz 1.

Quelle: MENNEKES In der Leserwahl der „AUTO Straßenverkehr“ erreicht MENNEKES Platz 1 in der Kategorie „Wallboxen-Anbieter“.

Beim Tech Award 2026 stimmten 12.816 Leserinnen und Leser in insgesamt 13 Kategorien über Technikinnovationen und Lösungen für die Vernetzung im Auto ab. In der Kategorie „Energiemanagement & Wallboxen“ sicherte sich MENNEKES mit dem AMTRON® 4You 560 – der Dienstwagen-Wallbox des Unternehmens – Platz 1 der notariell bestätigten Leserwahl, die bereits zum 13. Mal stattfand. Neben MENNEKES erhielten Audi, BMW, HUK-Coburg, Mercedes, Porsche, Telekom und Volkswagen in den übrigen Kategorien erste Plätze.

Auch bei der notariell bestätigten Best Brand Leserwahl der „AUTO Straßenverkehr“ erhielt MENNEKES in 2 Kategorien die meisten Stimmen. Insgesamt haben 10.181 Leserinnen und Leser abgestimmt. In den Kategorien „Ladekabel“ und „Wallbox-Anbieter“. erreichte MENNEKES jeweils Platz 1. Insgesamt standen bei der Leserwahl 14 Kategorien zur Abstimmung.

Quelle: MENNEKES In der Leserwahl der „AUTO Straßenverkehr“ erreicht MENNEKES Platz 1 in der Kategorie „Ladekabel“.

„Die Auszeichnungen zeigen, worauf Nutzerinnen und Nutzer beim Laden von Elektrofahrzeugen Wert legen: auf sichere, alltagstaugliche und innovative Lösungen mit breiter Kompatibilität. Dass MENNEKES sowohl mit Wallboxen als auch mit Ladekabeln überzeugt, ist für uns eine besondere Bestätigung. Das Vertrauen der Leserinnen und Leser motiviert uns, das Laden zu Hause weiterhin so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – jetzt und in Zukunft“, sagt Volker Lazzaro, Geschäftsführer von MENNEKES.

Die Ergebnisse des Tech Awards 2026 veröffentlichte „auto motor und sport“ in Ausgabe 21/2026 am 24. September 2026. Die Preisverleihung findet heute, am 15. Oktober 2026, im Cube in Stuttgart statt. Die Ergebnisse der Best Brand Leserwahl 2026 erscheinen am selben Tag in Ausgabe 23/2026 der „AUTO Straßenverkehr“.

Quelle: MENNEKES In der Leserwahl der „auto motor und sport“ erreicht MENNEKES Platz 1 in der Kategorie „Energiemanagement & Wallboxen“.

Eine Übersicht aktueller Auszeichnungen und Testberichte der MENNEKES Wallboxen finden Interessierte auf der Webseite von MENNEKES:

www.MENNEKES.de/Testsieger