250.000 Euro für 100 gute Zwecke

Jetzt Vorschläge für die Krombacher Spendenaktion einreichen

Ob Sportverein, soziale Initiative, Umweltprojekt oder kulturelle Angebote: Überall in Deutschland setzen sich Menschen mit viel Herzblut für das gesellschaftliche Miteinander ein. Dieses Engagement möchte die Krombacher Brauerei auch im kommenden Jahr wieder unterstützen. Im Rahmen der Krombacher Spendenaktion 2027 erhalten 100 gemeinnützige Institutionen jeweils 2.500 Euro.

Ab sofort können bis zum 18. Oktober gemeinnützige Vereine und Organisationen über die Website der Krombacher Spendenaktion vorgeschlagen werden (www.krombacher.de/spendenaktion). Willkommen sind dabei die unterschiedlichsten Formen gesellschaftlichen Engagements – unabhängig davon, ob sie lokal oder bundesweit wirken, bereits viele Menschen erreichen oder im kleineren Rahmen wertvolle Arbeit leisten.

Anfang November startet die Online-Abstimmung. Die 50 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 2.500 Euro. Weitere 50 Vereine werden von einem internen Krombacher-Gremium ausgewählt, um eine möglichst vielfältige Förderung zu gewährleisten. So haben auch kleinere Initiativen und Projekte mit geringerer medialer Reichweite die Chance, im Rahmen der Krombacher Spendenaktion unterstützt zu werden.

Wie die Unterstützung konkret wirken kann, zeigt die Bergwacht Wasserkuppe aus Hessen. Der ehrenamtliche Verein gehörte zu den Begünstigten der vergangenen Krombacher Spendenaktion. Für die diesjährige Aktion hat die Krombacher Brauerei die Bergwacht vor Ort besucht und gemeinsam mit dem Verein Videos für die Social-Media-Kommunikation produziert. Darin berichtet unter anderem Bergwacht-Mitglied Benedikt Weber, wofür die Spende eingesetzt wurde: „Als ehrenamtlicher Verein sind wir mit den Mitteln, die wir haben, auf Spenden angewiesen. Deshalb kam uns die Spende der Krombacher Brauerei zugute. Damit konnten wir die Jugendarbeit mit 2.500 Euro unterstützen.“

Die Krombacher Spendenaktion findet seit 2003 jährlich statt und ist ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens. In der Vergangenheit konnten so über 2.000 Projekte mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro unterstützt werden.

„Gesellschaftliches Engagement lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich mit viel persönlichem Einsatz für andere starkmachen. Mit der Krombacher Spendenaktion möchten wir genau dieses Engagement unterstützen und sichtbar machen“, sagt Pia Munschek-Jung, Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation der Krombacher Brauerei.