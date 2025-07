SAUERLAND INITIATIV: Netzwerk, Mut und Leidenschaft

Podiumsdiskussion (von links nach rechts): Franz-Peter Falke, Walter Mennekes, Frank Höhne, Prof. Dr. Ebbo Tücking und Tobias Metten.

Mit einer festlichen Veranstaltung bei dem Schmallenberger Familienunternehmen FALKE feierte Sauerland Initiativ e.V. am 30. Juni offiziell sein 25-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Medien und Gesellschaft kamen zusammen, um das Jubiläum der Unternehmervereinigung im Rahmen der Mitgliederversammlung zu begehen.

Wie alles begann

Bodo Zapp, früherer Chefredakteur der Westfalenpost und einer der Gründer von Sauerland Initiativ e.V., hatte im Vorfeld in einem Kommentar im WOLL-Magazin, unter der Überschrift „Vom Rand ins Rampenlicht“, die seinerzeitigen Beweggründe offengelegt. „Wie sichert man die Zukunft der Region? Was muss geschehen, um in einer Welt der Veränderungen bestehen zu Können?… Trommeln gehört zu Beginn des neuen Jahrtausends landauf, landab zum Handwerk derjenigen, die mit werbenden Worten um die beste Ausgangslage für neue Arbeitsplätze, qualifizierte Fachkräfte und die Schaffung attraktiver Lebensbedingungen konkurrieren“, so der Sauerland-Journalist.

Mut haben zu denken

Der Nachmittag der Jubiläumsveranstaltung begann mit einer exklusiven Führung durch den Logistik- und AutoStore-Bereich des renomierten Textilunternehmens FALKE – eines der Gründungsmitglieder von Sauerland Initiativ im Jahr 2000. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das Podiumsgespräch unter dem Titel „DU bist ’ne Marke!“, das interessante Impulse zur Rolle von Markenidentität, regionaler Verantwortung und persönlicher Haltung setzte. Frank Höhne (Geschäftsführer Sauerland Initiativ) moderierte die Diskussion. Franz-Peter Falke (Ehrenpräsident Markenverband e.V.), Walter Mennekes (Mennekes Gruppe), Tobias Metten (Metten Fleischwaren und Vorstandsvorsitzender Sauerland Initiativ e.V.) sowie Prof. Dr. Ebbo Tücking (university of Europe for Applied Sciences Iserlohn) diskutierten über die Bedeutung von Marken für Unternehmen und ihre Produkte im Wettbewerb um Kunden, Partner oder Talente. Franz-Peter Falke wies in seinem Statement darauf hin, dass es die Kunden sind, die ein Unternehmen und deren Produkte zur Marke machen. Seine Aufforderung zum Schluß an alle, die über Marken reden: „Wir müssen den Mut haben, zu denken!“

Tobias Metten, Vorsitzender von Sauerland Initiativ e.V., wies in seiner Eröffnungsrede auf die Stärken des Sauerlandes hin.

Netzwerk, Mut und Leidenschaft

Tobias Metten, seit 2018 Vorsitzender von Sauerland Initiativ betonte zu Beginn der Veranstaltung in seiner Rede: „Ein Vierteljahrhundert Sauerland Initiativ steht für ein starkes Netzwerk, unternehmerischen Mut und die Leidenschaft für unsere Region. Es ist vieles erreicht worden seit der Gründung des Vereins. Das Sauerland ist heute kein weißer Fleck mehr auf der Karte der Top-Wirtschaftsregionen in Deutschland. Und auch bei der Politik in Düsseldorf und Berlin ist das Sauerland – nicht erst seit Frühjahr 2025 – eine feste Größe. Dass wir dieses Jubiläum mit so viel Zuspruch feiern konnten, zeigt, wie lebendig und kraftvoll das Sauerland ist – und wieviel Zukunft in dieser Gemeinschaft in unserer Heimat steckt.“

Heimatregion Sauerland

Im Anschluss fand die offizielle Mitgliederversammlung des Vereins Sauerland Initiativ e.V. statt, bevor der Abend in lockerer Atmosphäre mit kühlen Getränken und einem Imbiss ausklang. Im Rahmender Vorstandswahlen schieden die langjährigen Vorstandsmitglieder Gustav Edelhoff (Lobbe Holding) und Oliver Schuster (Vossloh AG) aus dem Amt aus. Dr. Thomas Triska (Vossloh AG) und Sven Häseler (Erdmann Finacial) wurden von der Versammlung für vier Jahre in den Vorstand gewählt.

Die Veranstaltung zum 25-jährien Jubiläum von Sauerland Initiativ e.V. kann im Nachhinein nicht nur als festlicher Rückblick auf 25 Jahre unternehmerisches Engagement für die wirtschaftlich starke Heimatregion Sauerland gesehen werden. Sie setzte auch starke Impulse für die erfolgreiche Zukunft des Vereins, der sich das Sauerland als Thema gegeben hat.

Aktuelle Mitglieder des Vorstandes Sauerland Initiativ e.V.:

Tobias Metten (Vorsitzender), Walter Mennekes (stv. Vorsitzender) Tim Hofmeister (stv. Vorsitzender), Jürgen Hillebrand (Schatzmeister), Dr. Thomas Triska und Sven Häseler (Schriftführer).

Historie der Vorstandsvorsitzenden:

Franz-Otto Falke (2000 bis 2004), Walter Mennekes (2004 bis 2010), Karin Schulze (2010 bis 2018), Tobias Metten (2018 bis heute)

Die Unternehmensvereinigung Sauerland Initiativ e.V. setzt sich seit 25 Jahren für das Sauerland als eine der stärkeren Wirtschaftsregionen Deutschlands, ein. Engagiert sind in der Initative namhafte Unternehmen aus nahezo allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben. Die Mitgliedsunternehmen – vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer – stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und für ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.