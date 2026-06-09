Als der Rothaarsteig im Jahr 2001 eröffnet wurde, ahnte wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte daraus entstehen würde. Heute zählt der 154 Kilometer lange Fernwanderweg zu den bekanntesten Premiumwanderwegen Deutschlands und ist längst zu einem Markenzeichen für das Wandern im Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land und in der Region um Dillenburg in Nordhessen geworden.

Unter dem Motto „Weg der Sinne“ führt der Rothaarsteig von Brilon bis Dillenburg über die Höhen des Rothaargebirges. Er verbindet ursprüngliche Natur, beeindruckende Aussichten, historische Orte und zahlreiche touristische Angebote entlang der Strecke. Millionen von Wanderern haben den Weg in den vergangenen 25 Jahren genutzt, viele von ihnen kommen immer wieder zurück.

25 Jahre Rothaarsteig: Ein Weg, der Menschen, Landschaften und Geschichten verbindet

Der Rothaarsteig hat dabei weit mehr bewirkt als die Schaffung eines Wanderweges. Er hat die Region touristisch geprägt, zahlreiche Investitionen angestoßen und Gastgeber, Kommunen, Vereine und Unternehmen miteinander vernetzt. Rund um den Weg entstanden neue Hotels, Wanderangebote, Gastronomiebetriebe und Freizeitangebote. Der Rothaarsteig wurde zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und gleichzeitig zu einem Botschafter für die einzigartige Mittelgebirgslandschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Dabei lebt der Erfolg nicht allein von den landschaftlichen Reizen. Es sind vor allem die Menschen entlang des Weges, die den Rothaarsteig zu etwas Besonderem machen. Gastgeber, Ranger, Ehrenamtliche, Gastronomen und Touristiker sorgen dafür, dass aus einer Wanderung oft ein ganz persönliches Erlebnis wird.

Zum 25-jährigen Jubiläum blickt die Region deshalb nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Themen wie nachhaltiger Tourismus, Naturschutz, Digitalisierung und die Anpassung an den Wandel der Wälder werden die Zukunft des Rothaarsteigs mitbestimmen.

WOLL widmet dem Jubiläum ein eigenes Extramagazin

Aus Anlass des Jubiläums arbeitet die WOLL-Redaktion derzeit an einem umfangreichen WOLL-Extramagazin „25 Jahre Rothaarsteig“, das am 1. August 2026 erscheint.

Auf mehr als 120 Seiten werden die Geschichte des Weges, die schönsten Orte und Aussichtspunkte, besondere Menschen entlang der Strecke, touristische Highlights sowie Zukunftsperspektiven des Rothaarsteigs vorgestellt. Ergänzt wird das Magazin durch Reportagen, Interviews, Ausflugstipps und zahlreiche Geschichten, die zeigen, warum der Rothaarsteig für viele Menschen weit mehr ist als nur ein Wanderweg.

Außerdem entsteht erstmals eine umfassende Übersicht der Gastronomie- und Gastgeberbetriebe entlang des Rothaarsteigs. Damit soll das Magazin nicht nur Erinnerungen wecken, sondern zugleich als praktischer Begleiter für künftige Wanderungen dienen.

Der Rothaarsteig hat in den vergangenen 25 Jahren viele Menschen begeistert und die Region nachhaltig geprägt. Das WOLL-Extramagazin möchte diese Erfolgsgeschichte sichtbar machen und zugleich Lust darauf wecken, den „Weg der Sinne“ neu zu entdecken.

Das WOLL-Extramagazin „25 Jahre Rothaarsteig“ erscheint am 1. August 2026.