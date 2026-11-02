25 Jahre Pastor in Oberkirchen: Eine Kirche im Wandel

Seit 25 Jahren wohnt Pastor Ulrich Stipp direkt neben der Kirche in Oberkirchen. Früher war der klassische Dorfpfarrer noch selbstverständlich: Der Pastor wohnte mitten im Ort und prägte das Gemeindeleben. Heute ist die Kirche im Umbruch. Größere pastorale Räume, weniger Personal und sinkende Mitgliederzahlen verändern das Bild der Kirche.



Kirche als Ort der Begegnung

Irmhild Hockemeyer vom Pfarrgemeinderat erinnert sich, dass früher verschiedene Generationen nach dem Gottesdienst zusammenkamen. Heute gibt es andere Möglichkeiten des Austauschs. Gleichzeitig verschwinden auch außerhalb der Kirche immer mehr Orte der Begegnung. Gerade deshalb könne die Kirche wieder stärker ein solcher Ort sein: „Die Türen stehen offen. Geht hin und nutzt ihn.“



Wo die Strukturen der Kirche kleiner werden, wächst die Verantwortung der Menschen vor Ort. Kirchenvorstand, Gemeinderat und zahlreiche Ehrenamtliche übernehmen zunehmend Aufgaben. Pastor Stipp sieht seine Rolle darin, dieses Engagement zu fördern. Denn wenn irgendwann kein Pastor mehr dauerhaft vor Ort sein kann, stellt sich die Frage: Wer hält das Gemeindeleben am Laufen? Die Antwort lautet, die Menschen selbst. Auch bei den Messdienern zeigt sich der Wandel. Auch hier ist die Gruppe heute kleiner geworden. Doch die existenziellen Fragen haben sich in meiner Amtszeit kaum verändert, verrät Pastor Ulrich Stipp: Was bedeutet der Leib Christi? Welche Rolle spielt Gott im eigenen Leben?



Neue Wege des Glaubens

Die Gemeinde Oberkirchen sucht deshalb neue Wege: Kinderkirche, gemeinsame Wanderungen sowie künftig möglicherweise Meditation, Musik oder Kunst sollen Begegnung und Glauben ermöglichen. In bewegten Zeiten, wo Menschen ihren Glauben von der Institution Kirche trennen, sind für Pastor Ulrich Stipp Transparenz und Ehrlichkeit die Grundlage für den Fortbestand der Kirche. Was bleibt, sind die großen Fragen. Gerade in Krisen, bei Krankheit oder Tod, brechen sie wieder auf. Vielleicht liegt darin die Zukunft der Kirche: nicht die alte Welt zu bewahren, sondern auch in einer veränderten Gesellschaft ein verlässlicher Ort für Glauben, Gemeinschaft und Orientierung zu bleiben. (pk)



Den ausführlichen WOLLcast Pauerland Podcast Teil 1: 25 Jahre Dorfpfarrer in Oberkirchen und Teil 2: Die Zukunft einer Kirchengemeinde im Sauerland gibt es hier zu hören: https://woll-magazin.de/wollcast/pauerland-audio/