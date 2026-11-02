Magazin für die Sauerländer Lebensart

25 Jahre Pastor in Oberkirchen: Eine Kirche im Wandel

Wenn Pastor Ulrich Stipp auf 25 Jahre in Oberkirchen zurückblickt, erzählt seine Geschichte zugleich viel über den Wandel der katholischen Kirche im Sauerland. Gemeinsam mit Irmhild Hockemeyer vom Pfarrgemeinderat und Ulrich Didam vom Kirchenvorstand spricht er im WOLLcast Pauerland über die Gemeinde Oberkirchen, die heute ein Teil des großen Pastoralverbundes Schmallenberg-Eslohe ist.

2. November 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Seit 25 Jahren wohnt Pastor Ulrich Stipp direkt neben der Kirche in Oberkirchen. Früher war der klassische Dorfpfarrer noch selbstverständlich: Der Pastor wohnte mitten im Ort und prägte das Gemeindeleben. Heute ist die Kirche im Umbruch. Größere pastorale Räume, weniger Personal und sinkende Mitgliederzahlen verändern das Bild der Kirche.

Kirche als Ort der Begegnung
Irmhild Hockemeyer vom Pfarrgemeinderat erinnert sich, dass früher verschiedene Generationen nach dem Gottesdienst zusammenkamen. Heute gibt es andere Möglichkeiten des Austauschs. Gleichzeitig verschwinden auch außerhalb der Kirche immer mehr Orte der Begegnung. Gerade deshalb könne die Kirche wieder stärker ein solcher Ort sein: „Die Türen stehen offen. Geht hin und nutzt ihn.“

Wo die Strukturen der Kirche kleiner werden, wächst die Verantwortung der Menschen vor Ort. Kirchenvorstand, Gemeinderat und zahlreiche Ehrenamtliche übernehmen zunehmend Aufgaben. Pastor Stipp sieht seine Rolle darin, dieses Engagement zu fördern. Denn wenn irgendwann kein Pastor mehr dauerhaft vor Ort sein kann, stellt sich die Frage: Wer hält das Gemeindeleben am Laufen? Die Antwort lautet, die Menschen selbst. Auch bei den Messdienern zeigt sich der Wandel. Auch hier ist die Gruppe heute kleiner geworden. Doch die existenziellen Fragen haben sich in meiner Amtszeit kaum verändert, verrät Pastor Ulrich Stipp:  Was bedeutet der Leib Christi? Welche Rolle spielt Gott im eigenen Leben?

Neue Wege des Glaubens
Die Gemeinde Oberkirchen sucht deshalb neue Wege: Kinderkirche, gemeinsame Wanderungen sowie künftig möglicherweise Meditation, Musik oder Kunst sollen Begegnung und Glauben ermöglichen. In bewegten Zeiten, wo Menschen ihren Glauben von der Institution Kirche trennen, sind für Pastor Ulrich Stipp Transparenz und Ehrlichkeit die Grundlage für den Fortbestand der Kirche.  Was bleibt, sind die großen Fragen. Gerade in Krisen, bei Krankheit oder Tod, brechen sie wieder auf. Vielleicht liegt darin die Zukunft der Kirche: nicht die alte Welt zu bewahren, sondern auch in einer veränderten Gesellschaft ein verlässlicher Ort für Glauben, Gemeinschaft und Orientierung zu bleiben. (pk)

Den ausführlichen WOLLcast Pauerland Podcast Teil 1: 25 Jahre Dorfpfarrer in Oberkirchen und Teil 2: Die Zukunft einer Kirchengemeinde im Sauerland gibt es hier zu hören: https://woll-magazin.de/wollcast/pauerland-audio/

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Kunst und Kultur
WarsteinLive: The Servants begeistern 450 Rockfans in Warstein
12. Juni 2026 | 2 Minuten Lesezeit
Kammerchor und Kammerorchester Schmallenberg in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Schmallenberg (Foto: Klaus-Peter Kappest)
Kunst und Kultur
Älteste Konzertreihe in Westfalen
2. Juli 2024 | 2 Minuten Lesezeit
Eine Kiste mit Prägestempeln ist das Kunstwerk des Monats Februar im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Foto: LWL/Ahlbrand-Dornseif
Kunst und Kultur
Notgeld für die Einheit Westfalens
12. Februar 2024 | < 1 Minute Lesezeit