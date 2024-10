25 Jahre Leidenschaft fürs Radfahren

Die Zweiradwelt Neumann aus Brilon ist seit einem Vierteljahrhundert auf Erfolgskurs. Geleitet von Gründer Helmut Neumann und seinen Söhnen Dominic und Kai, hat sich das Unternehmen als Bike-Ansprechpartner Nummer 1 im Sauerland etabliert und sorgt deutschlandweit für das perfekte Lebensgefühl auf zwei Rädern.

1998 in der Antoniusstraße gestartet, wuchs das Unternehmen stetig. Mit nur zwei Montageplätzen und umfassendem Know-how begann die Reise, die heute 20 Montageplätze und über 80 Mitarbeiter umfasst. Bereits 2003 erfolgte der Umzug in die Keffelker Straße mit doppelter Verkaufsfläche und erweitertem Sortiment. Ein weiterer Meilenstein war 2012 die Gründung der Liquid Life GmbH durch Dominic Neumann, die für „Lifestyle – Quality – Identity“ steht. „Für uns war immer der Lifestyle entscheidend“, betont Dominic Neumann. „Es geht um Spaß am Biken und Sicherheit.“

2014 wurde die Verkaufsfläche in der Keffelker Straße auf 1.200 Quadratmeter erweitert. Mit Sohn Kai stieg 2016 die nächste Generation in das Unternehmen ein. Ein zentraler Schritt war 2008 der Zusammenschluss mit anderen Händlern zur „Bike Group“, die heute 30 Mitglieder zählt. Dominic Neumann betont: „Wir haben das Einkaufserlebnis in den Mittelpunkt gestellt und unseren Service kontinuierlich ausgebaut.“

Die Expansion setzte sich ab 2018 fort: Am Ostring entstand ein Liquid Life-Outlet, gefolgt von einem Store mit Café und Logistikzentrum. 2021 eröffnete ein Cube-Store in Paderborn und 2023 ein weiterer Liquid Life-Store in Bielefeld. Die Neumanns bieten ein umfassendes Sortiment – vom Kinderfahrrad bis zum E-Bike – und führen Top-Marken wie Cube, Specialized und Santa Cruz. Im Jubiläumsjahr locken sie mit speziellen Angeboten und Rabatten. „Freuen Sie sich auf ein spannendes Jubiläumsjahr“, lädt Dominic Neumann ein.