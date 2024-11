In einer Golfsaison, die zu Beginn durch regnerisches Wetter geprägt war, konnte eine Wetterwende im Sommer noch für ausreichend schöne Turniertage sorgen. Viele Golfinteressierte nahmen in dieser Zeit an einer Serie von Golfschnupperkursen unter dem Golfpro Oliver Kümmel teil. Durch diese Maßnahme und andere Offensiven konnte der Club Westheim bisher mehr als 40 Neumitglieder gewinnen.

Dazu wurde erfolgreich eine Reihe von Turnieren organisiert, unterstützt von verschiedenen Sponsoren.

Nachfolgend einige Veranstaltungen im Jubiläumsjahr:

Frühjahrsturniere:

• Westheimer mit Recht, Turnier auf zwei Plätzen, an einem Tag in Wetterburg und Westheim

• Joka Electic Platz A, 9-Loch After Work

• Strawberry Turnier – Finalturniere am Ende der Saison

• Molaren-Cup – Zahnärzte organisierten einen „lockeren“ Spielverlauf

Sommerturniere:

• Volksbank (VOBA) Early Morning Turnier, 42 Teilnehmer überwiegend aus dem Hochsauerland, Beginn morgens um 7:00 Uhr

• verschiedene After Work-Turniere

• Westfälische Golfsenioren

Spezielle Events und Turniere – Highlights der laufenden Saison

– 25 Jahre Golfclub Westheim – gleichzeitig Tag der offenen Tür, Oliver Kümmel, Pro des Golfclubs, begeisterte Interessierte und vor allem Kinder.

– Kooperation Golfhouse Kassel und Golfclub Westheim, 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Rahmen eines Kooperationsvertrags

– Charity-Turnier DEKA Deutsche Kinderkrebshilfe, 400 Euro Spendenweiterleitung

Daneben fanden wöchentlich Damen- und Herrennachmittage als vorgabewirksame Turniere nach speziellen Regeln der Clubgemeinschaft statt.

In den kommenden Wochen finden noch zwei besondere Turniere im wunderschönen Ambiente des Golfplatzes in Westheim statt, eingebettet in die schwingenden Landschaften des Sauerlandes.