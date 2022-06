242 „Kraxler“ auf der Skisprungschanze

Am Sonntag, den 12. Juni geht es beim Warsteiner Mühlenkopf Kraxler bereits das vierte Mal die Mühlenkopfschanze in Willingen hoch. Für alle Sportbegeisterten bedeutet das, die größte Großschanze der Welt von unten zu erklimmen. Mit dabei sind dieses Jahr wieder 242 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in Einzel- und Staffelläufen die Sprungschanze bezwingen, auf der im Winter normalerweise Ski-Größen wie Markus Eisenbichler oder Karl Geiger „fliegen“.

Damit man sich vorstellen kann, wie das bei 156 Höhenmetern, einer Steigung von 38 Grad und einer Gesamt-Parcourslänge von 400 Metern aussieht, haben nachfolgend einige Bilder aus den letzten Jahren. Für alle Neugierigen hier das Abschlussvideo von 2021. Für Zuschauer wurde wieder gemeinsam mit dem Ski-Club Willingen e.V. ein buntes Rahmenprogramm organisiert, zu dem u.a. Bierkistenstapeln und ein Auftritt der Schützenblaskelle Willingen zählen. Die Hauptattraktion sind natürlich die Sprungschanzen-„Kraxler“.

Quelle: WARSTEINER

Quelle: WARSTEINER