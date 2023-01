24 Stunden und 7 Tage

Unsere Hofläden im Sauerland

„Nachhaltig leben“ heißt es von allen Seiten. In manchen Dingen ist das nicht so einfach, in der Direktvermarktung aber sind wir Sauerländer gut aufgestellt. In puncto Hofläden hat das Sauerland einiges zu bieten, wie wir in Gesprächen mit dem WOLL-Team feststellen durften. Daher haben wir uns weitere Hofläden angeschaut.

Milchhof Müller – Frisches aus Niedersorpe

Seit dem ersten Mai sind auch in Niedersorpe regionale Produkte erhältlich. Der Milchhof Müller verkauft sowohl eigene Milch als auch eigene Eier. Nicole und Marc Müller führen den Hof mit 150 Hühnern, etwa 80 Kühen sowie 100 Bullen im Familienbetrieb. Die drei Kinder packen an, wo es nötig ist; der Älteste hat eine landwirtschaftliche Lehre begonnen und will in den Betrieb einsteigen. Omma Dorothee, gelernte Hauswirtschafterin, steuert selbstgemachte Nussecken, Apfelmus und Marmeladen zum Sortiment des Hofladens bei.

Fast wie ein Drive-In Durch Mundpropaganda hat sich der Laden direkt am Ortseingang von Niedersorpe zu einem Geheimtipp entwickelt. Bei schönem Wetter ist vor allem die Softeis-Maschine sehr beliebt. Während unseres Besuchs kommt vom Ferienhof schräg gegenüber eine Familie vorbei. Radfahrer machen hier Rast und ein Auto mit zwei Arbeitern hält kurz an, um sich ein Eis zu „zapfen“ – fast wie ein Drive-In. Für die Fußgänger bietet sich die Bank an, die den Baum vor dem Lädchen einrahmt und zum Pausemachen einlädt. Im Sommer kamen die Milchmixgetränke sehr gut an, erzählt Marc Müller. Dazu wird am Automaten eine Flasche mit Pulver in der gewünschten Geschmacksrichtung, wie Erdbeere, Himbeere, Banane, Vanille oder Kakao, gezogen und daneben am Milchautomaten mit frischer Rohmilch befüllt. Weitere Artikel sind Nudeln aus eigenen Eiern, Käse, Honig, Suppen, Backmischungen sowie Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Schulte in Eslohe, die auch das selbsterlegte Wild der Müllers verarbeitet. Für die Zukunft überlegen Nicole und Marc Müller, ihre Bullen zu schlachten und das Rindfleisch ebenfalls anzubieten. Außerdem soll ein Melkroboter den Arbeitsalltag erleichtern.

Niedersorpe 11 · 57392 Schmallenberg

www.milchhof-mueller.de · Öffnungszeiten: 24 h / 7 Tage

Biohof Nagel in Wettmarsen

WOLL war außerdem zu Besuch auf dem Biohof Nagel in Arnsberg-Wettmarsen. Seit 2021 besteht hier der Hofladen, für den die Familie einen Teil ihrer Scheune umgebaut hat. Den Hof gibt es schon seit 700 Jahren. Daher weiß die Familie aus eigener Erfahrung, dass bestimmte Werte erhalten werden müssen: Zum einen mit Blick auf die Vergangenheit, indem bei Modernisierungen der ursprüngliche Charakter erhalten werden soll, zum anderen mit Blick auf die Zukunft, indem mit vorhandenen Ressourcen respektvoll umgegangen wird.

Respektvoll mit Ressourcen

Der Hof wird komplett mit Energie aus der eigenen Photovoltaikanlage und die Hackschnitzelheizung mit Restholz aus dem Wald der Familie versorgt. Im Jahr 2007 wurde der Betrieb auf Bio umgestellt. Das war eine Herzensangelegenheit für die Familie, denn so kann der Hof mit einem geschlossenen Nährstoffkreislauf betrieben werden. Das bedeutet, dass das Futter für die Tiere selbst angebaut wird und nur so viele Tiere gehalten werden, wie Futter produziert werden kann. Ab Ende November findet täglich der Weihnachtsbaumverkauf statt. Wer mag, darf sich den Baum auch selbst schlagen. Auf dem Weihnachtsmarkt an den Adventswochenenden kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen, am Lagerfeuer aufwärmen oder einige Geschenke für die Lieben aussuchen.

Wettmarsen 3 · 59757 Arnsberg

Telefon: 02379 1216 · E-Mail: info@biohof-nagel.de

instagram.com/biohof_nagel · facebook.com/BiohofNagel