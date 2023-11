225 Jahre Löwen-Apotheke Schmallenberg

Mit der Gesundheit im Blick immer nach vorne schauen

„Eine Traditionsapotheke in die Zukunft führen und immer den Menschen und seine Gesundheit im Blick haben“, so sah 2020 in einem Beitrag im WOLL-Magazin Apotheker Andreas Vogd die große Herausforderung für die Löwen‑Apotheke in Schmallenberg. Zu Beginn dieses Jahres verabschiedete sich Andreas Vogd in den Ruhestand und übergab die Apotheke in die Hände von Jan-Wilhelm Prein, Apotheker aus Bestwig. Es ist das 225. Jahr der Traditionsapotheke in Schmallenberg.

Erste Apotheke in Schmallenberg

Die Geschichte der Löwen-Apotheke: Maximilian Franz, Erzbischof und Kurfürst von Köln, verlieh am 27. August des Jahres 1798 dem Apotheker Carl Horscheler aus Heppenheim und seinen Nachkommen das Privileg zur Errichtung der ersten Apotheke in dem kleinen sauerländischen Städtchen Schmallenberg. Die Gründerfamilie nannte ihre Apotheke Löwen-Apotheke. In den folgenden Jahrhunderten wechselten die Besitzverhältnisse der Löwen-Apotheke mehrmals. 1958 übernahm Margret Vogd, die Mutter des bisherigen Inhabers An dreas Vogd, zunächst als Pächterin und später als Besitzerin die Löwen-Apotheke. Zwei Jahre später wurde der Sitz von der Weststraße 62 an den heutigen Standort in die Weststraße 16 verlegt. Seit der Gründung im Jahre 1798 bis heute haben zwölf Besitzer eine der ältesten Apotheken in Westfalen und die erste Apotheke in Schmallenberg im Dienst der Gesundheit geführt.

Tropfen, Pillen und Zäpfchen

Vor 225 Jahren und lange Zeit danach wurde der größte Teil der Arzneimittel in der Apotheke selbst gefertigt. In Form von Tropfen, Pillen oder Zäpfchen stellten der Apotheker und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand alter und bewährter Rezepte oder Anweisungen der Ärzte das gewünschte Heilmittel her. Der neue Inhaber Jan-Wilhelm Prein: „Heute findet man die Herstellung von Rezepturen vor allem im Bereich der Dermatologie, in der Kinderheilkunde und beispielsweise im augenärztlichen Bereich. Durchschnittlich produziert eine Apotheke rund 350 individuelle Rezepturen pro Jahr.“ Neben dem Nacht- und Wochenenddienst stellen diese erbrachten Dienstleistungen der stationären Apotheken vor Ort einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung dar. Wie wichtig eine zügige, sichere und flexible Versorgung mit Arzneimitteln durch die Apotheken vor Ort ist, wurde in der Corona- Krise deutlich. „Schnell haben die stationären Apotheken zu Beginn der Pandemie die Bevölkerung versorgt, indem sie dringend benötigte Desinfektionsmittel produziert haben, da die Industrie die rasant steigende Nachfrage nicht decken konnte“, berichtet Prein. „Die Corona-Krise hat eindringlich bewiesen, wie wichtig ein flächendeckendes Netz von Vor-Ort-Apotheken für eine sichere Versorgung der Menschen in der Stadt und gerade im ländlichen Raum ist.“

Andreas Wüllner, Andreas Vogd und Jan Wilhelm Prein

Verlässliche Rahmenbedingungen für Apotheken schaffen

Besonders im Jubiläumsjahr ist es Andreas Vogd und dem neuen Inhaber Jan-Wilhelm Prein wichtig, die Politik darauf hinzuweisen und dazu zu drängen, verlässliche Bedingungen für die Apotheken vor Ort zu schaffen. „Neuerungen wie das E-Rezept werden in der Löwen-Apotheke bereits außergewöhnlich häufig genutzt. Da sind wir bestens vorbereitet. Die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung unterstützt unser stetes Bemühen, mit persönlicher, zuverlässiger Beratung vor Ort jederzeit für unsere Kunden da zu sein.“ Und noch etwas ist Prein wichtig: „Erst ein engagiertes und jederzeit verantwortungsbewusstes Apothekenteam sorgt für die zwischenmenschliche Zuwendung, das persönliche Gespräch sowie ein uneingeschränktes Vertrauen. Und das ist auch nach 225 Jahren immer noch unser größtes Plus.“

Aktionen, Gewinne und Rabatte zum Jubiläum

Für den neuen Inhaber Jan-Wilhelm Prein, den dreizehnten Besitzer der Löwen-Apotheke in Schmallenberg, bilden das generationenübergreifende Vertrauen und die langjährige Treue der Kundinnen und Kunden aus dem gesamten Schmallenberger Sauerland die Basis für die weitere Arbeit und die Standortsicherheit dieser Apotheke. Der 44-jährige Prein führt noch zwei weitere Apotheken in Bestwig und am Firmenstammsitz in Ramsbeck. „Mit der Löwen-Apotheke in Schmallenberg sehen wir uns jetzt auf der Strecke von Bestwig bis nach Schmallenberg als Landversorger, der für die Menschen in den Dörfern und abgelegenen Höfen da ist, wenn sie Medikamente und andere Gesundheitsprodukte benötigen.“

Zur Löwen-Apotheke hat Jan-Wilhelm Prein schon eine längere Beziehung. 2005/06 absolvierte er hier nach dem Studium seine praktische Ausbildung. Daraus ergab sich eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Elisabeth- Apotheke in Ramsbeck und der Löwen-Apotheke, beispielsweise in der Corona-Zeit oder auch aktuell, um dringend benötigte Medikamente vorrätig zu haben oder zu beschaffen.

Vom 1. bis 30. September wird das 225-jährige Jubiläum der Löwen-Apotheke freudig gefeiert. „Wir danken von Herzen für die langjährige Treue und das Vertrauen und freuen uns mit unseren Kundinnen und Kunden auf vier Wochen mit tollen Aktionen, Gewinnen und Rabatten“, so Apotheker Jan-Wilhelm Prein, der dabei besonders auf sein Schmallenberger Team unter der Leitung von Apotheker Andreas Wüllner verweist. „Wir alle sind gerne für Sie da und freuen uns, wenn Sie uns besuchen.“ Vorgänger Andreas Vogd ergänzt: „Es ist schön, zu sehen, dass die Löwen- Apotheke in Schmallenberg für die Zukunft bestens gerüstet ist.“

Weitere Infos: www.loewenapotheke-schmallenberg.de