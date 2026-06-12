 22. Westernlauf im FORT FUN Abenteuerland

Laufen, Natur und Gemeinschaft im Sauerland

Am Samstag, den 20. Juni 2026, geht der beliebte Westernlauf im FORT FUN Abenteuerland in die nächste Runde und verspricht erneut ein einzigartiges Erlebnis für Sportbegeisterte jeden Alters. In Zusammenarbeit mit dem TuS Valmetal verbindet die Veranstaltung sportliche Herausforderungen mit eindrucksvoller Natur und der besonderen Atmosphäre des Freizeitparks.

Neun abwechslungsreiche Läufe für jedes Niveau

Start und Ziel befinden sich auf dem Platz des Wellenfliegers, mitten im Park. Insgesamt stehen in diesem Jahr neun verschiedene Läufe zur Auswahl – von kurzen Distanzen für Kinder bis hin zu anspruchsvolleren Strecken für Jugendliche und Erwachsene. Die Strecken führen überwiegend über idyllische Waldwege durch das Sauerland und bieten beeindruckende Naturerlebnisse, darunter Ausblicke auf die Plästerlegge, den höchsten Wasserfall Nordrhein-Westfalens. Neu 2026: Trapper-Lauf für Gruppen und Vereine

Eine besondere Neuerung in diesem Jahr ist der Trapper-Lauf. Dieses Format richtet sich an Gruppen, Vereine und Firmen ab 16 Jahren und stellt den Teamgedanken in den Mittelpunkt. Gelaufen wird gemeinsam, gewertet wird als Teamleistung – ideal für alle, die sportliche Aktivität mit Gemeinschaft und Spaß verbinden möchten.

Sport, Natur und Freizeitpark-Erlebnis vereint

Der Westernlauf zeichnet sich seit Jahren durch seine besondere Kombination aus sportlicher Herausforderung und Freizeitpark-Erlebnis aus. Die abwechslungsreichen Strecken, die Nähe zu den Attraktionen und die familiäre Atmosphäre machen die Veranstaltung zu einem Highlight im regionalen Laufkalender.

„Der Westernlauf vereint auf besondere Weise Bewegung, Natur und Gemeinschaft. Mit dem neuen Trapper-Lauf erweitern wir das Angebot gezielt um ein Format, das den Teamgedanken stärkt“, erklärt Christine Schütte, Marketingleiterin des FORT FUN Abenteuerlandes.

Auch Geschäftsführer Andreas Sievering betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Es ist schön zu sehen, wie sich Jahr für Jahr Familien, Freundesgruppen und Vereine für den Westernlauf begeistern. Dieses Event steht für sportliche Vielfalt und unvergessliche Erlebnisse in einer außergewöhnlichen Umgebung.“

Attraktive Angebote für Teilnehmende und Begleitpersonen

Die schnellsten Läuferinnen und Läufer jeder Altersklasse werden mit Pokalen ausgezeichnet. Die Startgebühren liegen zwischen 12 und 17 Euro und beinhalten bereits den Eintritt in den Freizeitpark. Toiletten und Duschen stehen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vor und nach dem Lauf zur Verfügung. Der Parkbesuch im Anschluss bietet ausreichend Gelegenheit, den Tag bei den zahlreichen Attraktionen des FORT FUN Abenteuerlandes ausklingen zu lassen. Auch für Begleitpersonen lohnt sich der Besuch: Sie profitieren von vergünstigten Eintrittspreisen in den Freizeitpark und können den Tag mit zahlreichen Attraktionen abrunden.

Weitere Informationen zu Anmeldung, Strecken und Teilnahmebedingungen sind online verfügbar unter www.tus-valmetal.de/