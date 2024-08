22 Leader-Kleinprojekte gehen mitten im Sauerland an den Start

Kleinprojekt 2023: Andreasberg kann Klima! Neben dem abgebildeten Sonnensegel wurde auch eine Solarbank gefördert. Foto: Dorfverein Andreasberg Dörnberg aktiv e.V.

Auch Anfang dieses Jahres haben viele Vereine, Dorfgemeinschaften und andere Initiativen ihre Ideen als Kleinprojekte beim Verein der LEADER-Region „4 mitten im Sauerland“ eingereicht. 22 Projekte wurden vom Vorstand beschlossen und können nun mit insgesamt 200.000 € gefördert werden.

Die Bandbreite der eingereichten Projekte ist groß. So sollen zum Beispiel in den Bestwiger Ortsteilen eigens ausgeschilderte Rundwege, die „Bestwiger BestWege“, entstehen. Die aktuell im Bau befindliche Parkanlage in Kirchrarbach erhält ein Kunstwerk und am Hennesee soll ein Barfußpfad erstellt werden. In Eslohe wiederum wird ein begehbares Fernglas zum Schutz- und Aussichtspunkt und das Freibad in Grevenstein wird mit neuen Sonnsegeln ausgestattet. Mit 76,4 % werden die bis zu 20.000 € teuren Projekte nun gefördert.

Der meistens bei 80 % liegende Fördersatz wurde in Abstimmung mit allen Projektträgern in diesem Jahr etwas reduziert, damit alle 22 ausgewählten Projekte mit dem zur Verfügung stehenden Budget gefördert werden können. Die Mittel kommen zu 90 % vom Bund und dem Land NRW über den Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und restlichen 10 % werden von den Mitgliedskommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg übernommen.

„Es sind wieder viele tolle Ideen eingegangen, die die Gemeinschaft in der Region stärken und sie mit kleinen Beiträgen noch lebenswerter gestalten. Wir freuen uns und wünschen den Projektträgern viel Erfolg bei der Umsetzung.“ erklärt Miriam Schulte-Remmert, Regionalmanagerin der LEADER Region. Seit 2019 wurden über 100 Projekte in der LEADER-Region 4 mitten im Sauerland umgesetzt. Bis zu 200.000 € standen jedes Jahr zur Verfügung, um Projekte mit bis zu 20.000 € Gesamtkosten zu fördern.

Thematisch sollte die (Weiter-)Entwicklung des ländlichen Raumes im Vordergrund stehen. Was alles darunter fallen kann und wie der Ablauf der Förderung aussieht, erfahren Interessierte auf der Unterseite zu den Kleinprojekten unter www.leader-sauerland.de oder direkt beim Regionalmanagement (Tel: 02904 712 88 22 oder per E-Mail an info@leader-sauerland.de).