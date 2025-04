2025 im Jubiläumsrausch weltweit im Sauerland

Von 50 Jahren Kommunalreform bis 1.250 Jahre Westfalen

Kaum hat sich der Vorhang über 2024 gesenkt, beginnt 2025 mit einem Feuerwerk an Jubiläen. Ob globale oder regionale Höhepunkte – dieses Jahr steckt voller Momente, die zum Anstoßen einladen.



Vor 1250 Jahren wurde erstmalig Westfalen urkundlich erwähnt. Anlass für die heutige Teilregion des Landes Nordrhein-Westfalen mit über 8 Millionen Menschen, an den Ursprung und die lange Geschichte Westfalens mit ihren heutigen Teilregionen Münsterland, Ostwestfalen und Sauerland zu erinnern.

Amstelldamme – so hieß sie einst, die niederländische Hauptstadt. Vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, hat sich die einstige Siedlung an der Amstel in eine Weltmetropole verwandelt. Die UN rufen 2025 als „Internationales Jahr der Genossenschaften“ aus – unter dem Motto „Cooperatives build a better world“ wird gefeiert, wie Zusammenarbeit die Welt verbessert. Das Jahr erinnert aber auch an dunkle Kapitel: Acht Jahrzehnte sind vergangen, seit das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde – eine Mahnung, dass „Nie wieder“ eine Haltung sein muss, keine Floskel. Die Kirche reiht sich ebenfalls in die Riege der Jubiläen ein, indem sie ein „Heiliges Jahr“ begeht, während das Kolpingwerk Deutschland seinen 175. Geburtstag feiert. Die Berliner Museumsinsel stößt auf 200 Jahre an und Thomas Mann – Ikone der deutschen Literatur – wäre 150 Jahre alt geworden. Wer statt Literatur lieber auf Technik setzt, kann 50 Jahre Microsoft würdigen. Auch Auto-Enthusiasten bleiben nicht verschont: Der Mercedes-Stern glänzt mittlerweile schon seit 100 Jahren auf unseren Straßen. Und für die Adrenalinjunkies unter uns?Seit 50 Jahren dreht der Europa Park Rust seine Runden!

Auch das Sauerland steht 2025 im Zeichen großer Momente: Schmallenberg, Arnsberg, Sundern und viele weitere Städte und Gemeinden im Sauerland feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Und was wäre unsere Region ohne das Schützenfest? Die Schützenbruderschaften Winterberg und Grafschaft können auf stolze 200 Jahre Tradition zurückblicken, die selbige in Wormbach sogar auf 500 Jahre – perfekte Gelegenheiten, um das Glas zu erheben. Zukunftsorientiert zeigt sich die Sauerländer Lichterwoche, die seit zwei Jahrzehnten einmal mehr beweist, dass das Sauerland nicht nur Natur, sondern auch ein Ort der Innovation ist.

Viele weitere große und kleine Jubelfeiern und -feste hoffen auf große öffentiche Aufmerksamkeit.