2021 nach den Sternen greifen: Wettbewerb für Sportvereine gestartet

Im Zwei-Jahres-Rhythmus belohnt die Volksbank Bigge-Lenne zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bei Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine. Seit nunmehr 18 Jahren gibt es die „Sterne des Sports“.

Sportvereine leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass wir gesund und fit bleiben, bieten ihren Mitgliedern ein zweites Zuhause und haben für alle Wünsche oder Sorgen ein offenes Ohr. Viel zu selten bekommen sie für ihr gesellschaftliches Engagement die Anerkennung, die sie verdienen. Das möchte die Bank an Bigge und Lenne ändern: Ab sofort sucht die heimische Volksbank die „Sterne des Sports“ in Attendorn, Finnentrop, Lennestadt und Kirchhundem.

Mitmachen können alle Sportvereine aus der Region. Bewerbungen sind ausschließlich online auf der Internetseite www.voba-bigge-lenne.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2021.

Die „Sterne des Sports“, der Oscar des Breitensports“, haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb entwickelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales Engagement aus. Mehr als fünf Millionen Euro Preisgelder sind über die „Sterne des Sports“ in den vergangenen Jahren in den Breitensport geflossen.

Bewerben können sich alle Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind. „Dabei geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um Werte wie Fairness, Toleranz, Verantwortung oder Klimaschutz“, betont Frank Segref, Leiter Unternehmenskommunikation. „Im Mittelpunkt steht das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine und der Verdienst ihrer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.“ Die eingereichten Konzepte der heimischen Sportvereine werden von einer kompetenten Jury ausgewertet.

Anerkennung und Wertschätzung auf höchster Ebene: Einmal bewerben und bis zu dreimal gewinnen

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht über drei Ebenen:

Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der „Große Stern des Sports“ in Bronze verbunden mit einer Geldprämie von 1.000 Euro, ausgezeichnet von Volksbank Bigge-Lenne. Der Gewinner qualifiziert sich für das Finale auf Landesebene. Vor zwei Jahren gewann der FC Finnentrop mit seinem Basketballteam „Black Fire“. Die Plätze zwei und drei belegten im Jahr 2019 die Vereine FC Lennestadt und der Ski-Club Fretter. Auch sie erhielten eine Auszeichnung und ein Preisgeld von 750 und 500 Euro. Außerdem erhalten alle teilnehmenden Vereine bei Erreichen einer Mindestpunktzahl eine Teilnahmeprämie in Höhe von 250 Euro. „Die Vereinsarbeit zu unterstützen ist uns immer ein besonderes Anliegen“, so Segref, „mit dieser Zuwendung möchten wir einerseits einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme geben und andererseits die tägliche ehrenamtliche Arbeit der Aktiven belohnen“.

Bei der Preisverleihung „Großen Stern des Sports“ in Silber, die von den Landesssportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet wird, konkurrieren die Sportvereine um das Ticket zum Bundesfinale der „Sterne des Sports“ in Gold 2021.

Beim Bundesfinale in Berlin werden im jährlichen Wechsel von der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten die Finalisten für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet.